domenica 31 Agosto 2025
12.4 C
Rome
Top News

Us Open, oggi il derby azzurro Musetti-Cobolli – La partita in diretta

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Jannik Sinner, ma non solo. Oggi agli Us Open si gioca anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli al terzo turno. Il toscano arriva dalle vittorie convincenti contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby in due sfide molto combattute e ben gestite. Si inizia alle 17. 

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

 Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Redazione
Author: Redazione

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved