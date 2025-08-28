venerdì 29 Agosto 2025
Us Open, sorride anche Cobolli. Brooksby ko, ora il derby con Musetti al terzo turno

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli si qualifica per il terzo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L'azzurro, numero 26 del mondo e 24 del seeding, supera al 5° set lo statunitense Jenson Brooksby, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (10-3) dopo 4 ore e 31 minuti di gioco. Cobolli affronterà al terzo turno un altro azzurro Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo e decima testa di serie. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Redazione
Author: Redazione

