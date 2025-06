Usa, capo del Pentagono: “Invasione di Panama e Groenlandia? Abbiamo i piani pronti”

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti hanno i piani pronti per invadere Panama e Groenlandia. "Credo che gli americani vogliano che il Pentagono abbia piani pronti per qualsiasi cosa", ha detto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth rispondendo alla domanda di un deputato durante un'audizione alla Camera, non escludendo un'azione militare per invadere Panama e Groenlandia, verso le quali Donald Trump più volte ha espresso mire espansionistiche. Di fronte ad un'altra domanda di un deputato che gli chiedeva di chiarire se avesse confermato l'esistenza di piani per possibili invasioni, Hegseth si è limitato a ripetere che "il Pentagono ha piani per ogni tipo di emergenza". Ed ha affermato che i suoi vertici "sono ansiosi di lavorare con la Groenlandia per garantire che sia al sicuro da qualsiasi potenziale minaccia". "Non credo che gli americani abbiano votato per il presidente Trump perché speravano di invadere la Groenlandia – è stata la replica del capogruppo dem della commissione Forze Armate Adam Smith – il messaggio che in questo modo si invia al resto del mondo è che gli Usa pensano esclusivamente a se stessi e non si curano della alleanze". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)