Usa, nuovo shutdown: Casa Bianca accusa i democratici

Redazione
(Adnkronos) – Negli Stati Uniti scatta un nuovo shutdown delle attività del governo. Sul sito web della Casa Bianca viene mostrato un contatore arrivato a zero con la didascalia che accusa i democratici per lo shutdown e un altro che indica ore e minuti dall'inizio dello shutdown. "Democrat Shutdown", si legge in un post su X della Casa Bianca.  L'ultima situazione del genere risale al primo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, quando tra il 2018 e il 2019 andò avanti per oltre cinque settimane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

