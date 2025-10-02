giovedì 2 Ottobre 2025
9.5 C
Rome
Top News

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Le Giornate del Fai sono una grande festa che gli italiani percepiscono come la festa stessa dell’Italia, una celebrazione di valori culturali di cui oggi forse sentiamo ancora più bisogno. Il segreto del loro successo sta anche nella capacità di rinnovarsi ogni anno, grazie alla rete di volontari che propone iniziative sempre nuove e diverse". Così Davide Usai, direttore generale del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, commentando l’edizione 2025 delle Giornate Fai d’Autunno, presentata al Viminale.  Sul fronte delle partnership, Usai ha aggiunto: "Con Groupama si è sviluppato un rapporto valoriale e sinergico. Grazie al sostegno e alla vicinanza del suo amministratore delegato Pierre Cordier, abbiamo compreso come Fai e Groupama condividano valori fortissimi. È quasi naturale che questa storia d’amore prosegua". 
—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved