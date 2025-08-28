Venezia 2025, Clooney fa tremare il Lido… ma è solo un falso allarme

(Adnkronos) – Il nome che oggi ha tenuto tutti con il fiato sospeso sulla Laguna non è quello di un nuovo film in concorso, ma quello – ben più familiare – di George Clooney. Fin dalle prime ore del mattino, tra i cronisti presenti alla Mostra del Cinema a Venezia, è circolata una voce tanto insistente quanto priva di conferme: la star hollywoodiana sarebbe indisposta, al punto da poter saltare il red carpet del film in concorso 'Jay Kelly' di Noah Baumbach previsto per la serata. La notizia, rimbalzata di telefono in telefono e di voce in voce, ha rapidamente agitato il Lido, dove Clooney è atteso come uno degli ospiti di punta di questa edizione. Ma come spesso accade con i rumors, la realtà si è dimostrata ben diversa dal pettegolezzo. L'Adnkronos ha provato a cercare riscontri ufficiali presso l'organizzazione della Mostra, senza ottenere conferme né smentite immediate, ignorando i rumors. Tuttavia, è stata la produzione del film stesso a dissipare ogni dubbio: la conferenza stampa ufficiale delle ore 14:30 con Clooney è confermata, e l'attore è regolarmente atteso davanti ai giornalisti. A saltare, invece, è stato un secondo incontro ristretto a pochi giornalisti, e da lì – forse – si è generato l'equivoco. Un classico caso di telefono senza fili, in pieno stile festivaliero. Dunque, tutto rientrato: George Clooney c'è, sta bene e incontrerà la stampa, come previsto. E, salvo altri colpi di scena, sfilerà anche stasera sul tappeto rosso, tra applausi, flash e fan in delirio. Il Lido può tirare un sospiro di sollievo: Hollywood non tradisce. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)