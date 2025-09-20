Verissimo, anticipazioni ospiti e interviste oggi su Canale 5

(Adnkronos) – Il figlio di Pippo Baudo, Alex, sarà ospite in esclusiva a Verissimo oggi, 20 settembre, su Canale 5. Alex Baudo sarà protagonista di una rarissima apparizione televisiva a poche settimane dalla morte del padre, deceduto all'età di 89 anni. Nel salotto di Silvia Toffanin, poi, si accomoderà Alessandra Mussolini, in libreria con Benito – Le rose e le spine. Spazio all'intervista di Maria Grazia Cucinotta, in questo momento al cinema con la commedia Esprimi. Quindi, ospite Soleil Sorge, che ha perso da pochi mesi la sua adorata mamma Wendy. Infine, sarà ospite Özge Özpirinççi, l’attrice turca che interpreta Bahar, la protagonista della serie di Canale 5 La forza di una donna. Domani, nella puntata del 21 settembre, Silvia Toffanin accoglierà il maestro Andrea Bocelli, che approda nelle sale di tutto il mondo con Andrea Bocelli: Because I Believe, film che racconta la sua vita e la sua lunga carriera. Al suo fianco, in studio, anche la moglie Veronica. Quindi, spazio a Simona Ventura, che si appresta a debuttare come conduttrice del Grande Fratello, in onda su Canale 5 dal 29 settembre. Silvia Toffanin intervisterà poi Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film Duse. Capitolo dedicato al calcio con la storia di Francesco Acerbi, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la carriera calcistica e i momenti difficili del difensore dell'Inter, che in passato è stato operato per un tumore al testicolo. In studio, infine, sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)