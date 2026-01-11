(Adnkronos) – La Lazio vince 1-0 contro il Verona, oggi domenica 11 gennaio. Al Bentegodi, decide l'autogol rocambolesco di Nelsson nel finale, che indirizza una partita con pochissime occasioni. All'80', Lazzari crossa in area e il difensore gialloblù devia nella propria porta in scivolata, mettendo fuorigioco Montipò. La squadra di Sarri torna a sorridere e vola all'ottavo posto a 28 punti. Il Verona resta ultimo, a 13 punti. Nella prossima giornata di campionato, lunedì 19 gennaio il Verona affronterà la Cremonese allo Zini (ore 18). La Lazio ospiterà invece il Como all'Olimpico (alle 20:45)
Verona-Lazio 0-1, decide l’autogol di Nelsson – Rivivi la partita
