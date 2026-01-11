cityfood
cityeventi
lunedì 12 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Top News

Verona-Lazio 0-1, decide l’autogol di Nelsson – Rivivi la partita

Redazione
Redazione
- Advertisement -

(Adnkronos) – La Lazio vince 1-0 contro il Verona, oggi domenica 11 gennaio. Al Bentegodi, decide l'autogol rocambolesco di Nelsson nel finale, che indirizza una partita con pochissime occasioni. All'80', Lazzari crossa in area e il difensore gialloblù devia nella propria porta in scivolata, mettendo fuorigioco Montipò. La squadra di Sarri torna a sorridere e vola all'ottavo posto a 28 punti. Il Verona resta ultimo, a 13 punti.  Nella prossima giornata di campionato, lunedì 19 gennaio il Verona affronterà la Cremonese allo Zini (ore 18). La Lazio ospiterà invece il Como all'Olimpico (alle 20:45)  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap