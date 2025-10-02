X Factor stasera giovedì 2 ottobre, al via i Bootcamp: anticipazioni e nuovo meccanismo

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 2 ottobre, torna su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti davanti a loro: i temutissimi Bootcamp, infatti, rappresentano un vero e proprio banco di prova per entrambi, per gli aspiranti concorrenti e per i giudici, chiamati a farsi conoscere ancor più a fondo, i primi, e a compiere scelte sempre più decisive, i secondi. Quest’anno il meccanismo si rinnova e diventa ancora più serrato, e vedrà il quartetto al tavolo ancora seduto tutto assieme: l’accesso alle Last Call sarà possibile soltanto ottenendo l’unanimità del tavolo, ovvero 4 sì dai giudici. In caso di divisione del tavolo tra favorevoli e contrari potranno confrontarsi per supportare la propria scelta, cercando di convincere i colleghi a cambiare idea. In alternativa, i concorrenti potranno sperare nell’uso strategico dello X Pass, l’asso nella manica che ogni giudice potrà giocare per salvare un talento in cui crede davvero o per assicurarselo, nel caso in cui anche gli altri fossero disposti a fargli passare il turno. La serata si preannuncia ricca di emozioni, tra momenti di suspense, colpi di scena e performance destinate a lasciare il segno. A dettare i tempi delle scelte e dello show, come di consueto, sarà Giorgia, che continuerà ad ascoltare e a guardare tutto dalla sua postazione privilegiata nel backstage dove potrà accompagnare gli artisti subito prima e subito dopo la performance. Dopo questa puntata – attesa per giovedì 2 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e tutti i martedì alle 21:30 anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) – la prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento con i Bootcamp per decidere gli ultimi concorrenti che potranno accedere alle Last Call, dalle quali emergeranno i tre componenti di ciascuna squadra che potranno stringere in mano un biglietto per i Live Show, attesi da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

