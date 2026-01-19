200 Anni di Navigazione: Il Lago Maggiore in Festa

Il lago Maggiore si appresta a celebrare un traguardo storico: due secoli di navigazione che hanno profondamente segnato il suo carattere e il tessuto delle comunità che lo costeggiano.

Il progetto “Verbano 26”, un’iniziativa transfrontaliera che coinvolge Italia e Svizzera, promette un ricco calendario di eventi, conferenze e crociere, un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere le tappe fondamentali di questa lunga storia.

Il programma inaugurale si aprirà il 24 febbraio a Locarno, con un convegno dal titolo evocativo: “200 anni di navigazione sul lago Maggiore”.

L’incontro sarà un’occasione per analizzare l’evoluzione della navigazione, le innovazioni tecnologiche che l’hanno caratterizzata e il suo impatto socio-economico sulle sponde del lago.

Successivamente, il 28 febbraio, Baveno sarà il palcoscenico per un approfondimento sull’impatto devastante dell’alluvione del 1868, un evento che ha profondamente modificato il paesaggio e la vita delle popolazioni locali, segnando un momento di resilienza e ricostruzione.

Il 18 aprile, Verbania accoglierà il ritorno in grande stile del piroscafo “Piemonte”, un gioiello della flotta Navigazione Laghi recentemente rimesso in servizio.

La sua presenza simboleggia la continuità della tradizione e la capacità di coniugare il fascino del passato con le esigenze del presente.

Il “Piemonte” sarà a disposizione per crociere speciali, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e suggestiva alla scoperta delle bellezze del lago.

Il progetto “Verbano 26” non si limita a celebrare il passato, ma guarda al futuro.

Le Poste Svizzere hanno previsto l’emissione di un francobollo commemorativo, un oggetto filatelico che testimonerà questo importante anniversario e che contribuirà a diffondere la storia del lago Maggiore in tutto il mondo.

Claudio Bermano, direttore di esercizio della Navigazione Laghi, sottolinea con orgoglio il ritorno in acqua del “Piemonte”, evidenziando come questo evento coincida con una celebrazione che affonda le sue radici nella storia.

Pur riconoscendo il valore cruciale del trasporto pubblico di linea, Bermano conferma la disponibilità della nave ammiraglia per le crociere, un segno tangibile dell’impegno della compagnia nel rendere omaggio a questa ricorrenza.

Antonio Leucci, presidente dell’associazione Verbano 26, esprime l’ambizione di creare un’esperienza unitaria, un “Maggiore unico” che valorizzi la sua storia condivisa.

L’iniziativa mira a stimolare un turismo più consapevole e sostenibile, capace di apprezzare le peculiarità di ogni località e di promuovere un’identità lacustre comune.

Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona, considera queste celebrazioni un momento cruciale, un punto di svolta che segna un traguardo e al tempo stesso apre nuove prospettive.

Il suo auspicio è che il 2026 possa fungere da seme per un futuro di crescita turistica, un investimento nel potenziale del lago Maggiore e delle sue comunità.

L’obiettivo è trasformare questo anniversario in un volano per l’economia locale, creando nuove opportunità di lavoro e migliorando la qualità della vita per tutti gli abitanti del lago.