24OreBasket: 20 anni di sport, solidarietà e comunità ad Alessandria

La “24OreBasket di Borgo Rovereto” celebra due decenni di sport, solidarietà e comunità, un traguardo segnato da cinque sindaci che hanno testimoniato l’evoluzione di questa singolare iniziativa: Giorgio Abonante, attuale guida comunale, Rita Rossa, Piercarlo Fabbio, Mara Scagni e Gianfranco Cuttica di Revigliasco, rappresentato in questa occasione dall’ex assessore Piervittorio Ciccaglioni. L’evento, divenuto un punto fermo nel calendario cittadino, si svolge nell’area polisportiva Central Park di Alessandria, uno spazio dedicato al movimento e all’aggregazione che ospita questa originale competizione.L’essenza della “24OreBasket” risiede nella sua formula unica: una partita ininterrotta, un flusso continuo di azione che si protrae per un’intera giornata e una notte. Due squadre si sfidano in un’epica prova di resistenza fisica e mentale, con una rotazione incessante di giocatori che contribuiscono a mantenere un ritmo elevato e coinvolgente. Questa peculiarità non è solo una sfida sportiva, ma anche un potente simbolo di resilienza e collaborazione.Il sindaco Abonante sottolinea con orgoglio il valore storico e sociale dell’evento, evidenziando come la “24OreBasket” abbia contribuito a creare un legame profondo tra diverse generazioni, unendo persone di ogni età e provenienza attorno alla passione per il basket e alla volontà di fare del bene. Si tratta di una tradizione radicata nel tessuto sociale alessandrino, che si tramanda di anno in anno, arricchendosi di nuovi partecipanti ed emozioni.L’impegno sociale è intrinseco alla “24OreBasket”. Il ricavato dell’evento è interamente devoluto all’associazione Idea, un’organizzazione impegnata in progetti di supporto e inclusione sociale. Questa destinazione dei fondi sottolinea l’importanza di coniugare l’aspetto ludico e sportivo con una concreta azione di sostegno alla comunità, rafforzando il senso di responsabilità e solidarietà che anima l’intera manifestazione. La “24OreBasket” non è quindi solo una festa sportiva, ma un esempio virtuoso di come lo sport possa essere un potente strumento per generare un impatto positivo nella società.