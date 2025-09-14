30 Anni di Carabinieri a Biella: Un Viaggio nella Memoria e nella Musica

Trent’anni di servizio, dedizione e impegno: il comando provinciale dei Carabinieri di Biella celebra un traguardo significativo, segnando tre decenni di presenza capillare e costante nel tessuto sociale biellese.

L’anniversario non è solo una ricorrenza istituzionale, ma un’occasione per ripercorrere un percorso costellato di attività di prevenzione, repressione del crimine e supporto alla comunità.

Il fulcro delle celebrazioni sarà un incontro, programmato per lunedì 15 settembre presso la sede della Provincia, che offrirà un affascinante viaggio nel tempo attraverso una retrospettiva visiva.

Foto d’epoca e video documentari rievocheranno momenti chiave, evoluzioni operative e figure emblematiche che hanno contribuito a plasmare l’identità del comando nel corso degli anni.

Questa immersione nel passato mira a rinsaldare il legame con la cittadinanza e a valorizzare la memoria storica dell’Arma dei Carabinieri a Biella.

L’evento principale, tuttavia, si preannuncia un’esibizione di prestigio.

Sabato 20 settembre, la Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia onorerà Biella con un’esibizione che combina tradizione militare e spettacolo musicale.

Il corteo, che sfilerà per le vie della città a partire dalle ore 19:00, offrirà alla cittadinanza un’occasione unica per ammirare la precisione e l’eleganza delle divise e la maestria musicale dei carabinieri musicisti.

La serata culminerà con un concerto pubblico, ad ingresso gratuito e aperto a tutti, presso il Teatro Odeon.

L’accesso sarà contingentato su prenotazione, per garantire la migliore fruizione dell’evento e la massima partecipazione.

Questa celebrazione non si limita ad un mero tributo al passato, ma rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo e la collaborazione con la popolazione.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre sentinella del territorio, si conferma ancora una volta un punto di riferimento essenziale per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini biellesi, proiettandosi verso il futuro con rinnovato impegno e spirito di servizio.

La presenza della Fanfara, simbolo di identità e tradizione militare, sottolinea il ruolo cruciale dell’Arma nel preservare i valori di legalità, ordine e coesione sociale.