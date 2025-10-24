cityfood
90 Anni di Cultura e Innovazione: Einaudi guarda al futuro.

Il Collegio Universitario Einaudi compie novant’anni, un traguardo significativo che celebra non solo la longevità di un’istituzione, ma anche il contributo inestimabile che ha offerto al panorama culturale e intellettuale italiano.
La cerimonia, presieduta dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha consegnato una targa commemorativa al Presidente Paolo Enrico Camurati, si è svolta presso il Museo del Risorgimento di Torino, luogo simbolo del percorso storico e civile che ha plasmato il Piemonte e l’Italia.

L’anniversario si articola in un ricco programma di eventi, con particolare attenzione al futuro e alle nuove sfide del mondo contemporaneo.
Un elemento centrale è il Festival dedicato all’Intelligenza Artificiale, “Una comunità che pensa”, un’iniziativa rivolta ai collegiali e a un gruppo selezionato di studenti del Convitto Umberto I.

Questo festival non si limita a esaminare le potenzialità tecnologiche dell’IA, ma si propone di analizzare le sue implicazioni etiche, sociali ed emotive, esplorando il suo impatto sulla politica, sulle relazioni affettive e sul mondo del lavoro.
L’obiettivo è stimolare una riflessione critica e costruttiva, promuovendo un approccio consapevole e responsabile verso questa tecnologia trasformativa.
La storia del Collegio Einaudi è costellata di figure di spicco che ne hanno attraversato le aule e le sale, lasciando un’impronta indelebile.

Oltre dieci mila studenti hanno beneficiato del suo prestigioso percorso formativo, tra cui illustri intellettuali come Umberto Eco, Claudio Magris, Francesco Profumo, Annibale Crosignani e Massimo Luigi Salvadori, ognuno dei quali ha contribuito a definire l’identità culturale del nostro paese.

Oggi, il Collegio Einaudi si conferma come il principale collegio di merito del Piemonte e uno dei più autorevoli a livello nazionale.

Con le sue cinque sedi, ospita attualmente un corpo studentesco diversificato e internazionale, composto da oltre ottocentocinquanta studenti provenienti da ogni regione d’Italia e da numerosi paesi esteri.
Pur ampliandosi e modernizzandosi nel corso degli anni, il Collegio ha mantenuto saldi i principi fondanti che ne hanno guidato la missione: la centralità della persona, la laicità, il merito come criterio di accesso, l’apertura alla società civile, l’interculturalità come motore di crescita e dialogo, l’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, e l’attenzione particolare verso gli studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.
Questa eredità rappresenta un patrimonio inestimabile e un impegno costante per contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili e protagonisti del futuro.
La mostra fotografica, allestita presso la Biblioteca Civica Centrale, offrirà un ulteriore sguardo sulla ricca storia del Collegio, attraverso immagini e testimonianze che ne raccontano l’evoluzione e le radici.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

