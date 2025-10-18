Acqui Storia: Crosetto premia il Made in Italy e il Vespucci

Il Premio Acqui Storia, giunto alla sua 58esima edizione, si conferma un pilastro nella celebrazione del sacrificio della Divisione Acqui, elevando la memoria di quell’evento a un patrimonio di valori che risuonano con particolare intensità nel presente.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato questa continuità, evidenziando come il riconoscimento storico si arricchisca quest’anno con l’introduzione del Premio Speciale “Made in Italy”, un atto di riconoscimento verso coloro che, con lungimiranza e audacia, incarnano e proiettano l’identità italiana nel panorama globale.

La cerimonia, tenutasi al Teatro Ariston di Acqui Terme, ha premiato la Marina Militare e Difesa Servizi per la realizzazione del “Tour Mondiale Vespucci.

Villaggio Italia”, un’iniziativa che trascende la semplice narrazione culturale, configurandosi come un’abile fusione di diplomazia economica e promozione commerciale.

L’esperienza, con la prevista tappa del 2026 a New York, testimonia la capacità di intrecciare elementi apparentemente distanti, creando un ponte tra la storia, la cultura e l’economia nazionale.

Il ministro Crosetto ha messo in risalto una sinergia istituzionale inedita, nata dalla collaborazione tra il Ministero della Difesa, undici altri dicasteri e la Presidenza del Consiglio.

Questo approccio integrato ha permesso di mobilitare risorse e competenze disperse, generando risultati concreti in termini di promozione turistica, commerciale e, soprattutto, diplomatica.

La partecipazione attiva di così tante istituzioni dimostra la crescente consapevolezza del ruolo strategico della cultura e del patrimonio nazionale come strumenti di proiezione internazionale.

Un ruolo cruciale in questo progetto è stato svolto da Difesa Servizi S.

p.

A.

, guidata dal dottor Luca Andreoli, e dalla Marina Militare, capaci di trasformare la Nave Scuola Amerigo Vespucci in un vero e proprio ambasciatore itinerante del “Made in Italy”.

Più che un semplice vascello, la Vespucci è diventata un simbolo tangibile dell’Italia che crede nel dialogo interculturale, nella costruzione di relazioni e nella condivisione di valori universali.

L’equipaggio, rappresentando il Paese, ha incarnato lo spirito di servizio, l’orgoglio nazionale e un profondo senso di appartenenza.

Il Premio Speciale “Made in Italy” non è solo un riconoscimento al merito, ma anche un momento di riflessione profonda.

Esso celebra l’incontro tra la memoria di un passato complesso e l’Italia contemporanea, esaltando la sua unicità nella capacità di trasmettere bellezza, ingegno e un profondo senso di umanità.

Il servizio reso al Paese, l’impegno nella promozione della sua immagine e la diffusione dei suoi valori, si trasformano così in motori di coesione sociale, rafforzamento della fiducia e crescita sostenibile, contribuendo a definire l’identità e il futuro dell’Italia nel mondo.