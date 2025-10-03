Acqui Terme premia l’eccellenza italiana: ecco il Made in Italy

Il Comune di Acqui Terme, in una manifestazione di orgoglio nazionale e lungimiranza strategica, ha istituito un Premio Speciale “Made in Italy” destinato a celebrare iniziative che incarnano l’eccellenza e proiettano l’Italia nel panorama globale.

La prima edizione di questo riconoscimento prestigioso sarà conferita alla Marina Militare Italiana, a Difesa Servizi spa e al suo amministratore delegato, Luca Andreoli, per la concezione e la realizzazione del complesso progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia”.

L’iniziativa, lungi dall’essere una mera operazione di pubbliche relazioni, rappresenta un paradigma inedito di collaborazione tra istituzioni, settore privato e forze armate, volto a rafforzare la presenza e l’influenza dell’Italia sui mercati internazionali.

Il progetto, ideato sotto l’impulso del Ministro della Difesa Guido Crosetto, si configura come un ponte culturale ed economico tra l’Italia e il mondo, sfruttando la Nave Amerigo Vespucci come ambasciatrice galleggiante e i “Villaggi Italia” come piattaforme di dialogo e partnership.

L’apprezzamento del premio non si limita alla dimensione promozionale, ma si estende alla capacità dimostrata di costruire un modello virtuoso di partenariato pubblico-privato, un elemento cruciale per lo sviluppo sostenibile e la competitività del “Sistema Paese”.

L’ampia partecipazione di undici Ministeri e della Presidenza del Consiglio sottolinea la portata strategica dell’iniziativa, che trascende i confini settoriali e coinvolge l’intera amministrazione pubblica.

Il successo del “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia” si traduce in dati concreti: un impatto significativo sulle esportazioni italiane, un aumento delle relazioni commerciali e un’immagine dell’Italia proiettata come sinonimo di innovazione, qualità e affidabilità.

L’accoglienza di oltre 1,27 milioni di visitatori nei diversi Villaggi Italia, negli eventi “IN Italia” e a bordo della nave Vespucci testimonia la profonda risonanza del progetto a livello globale.

La cerimonia di premiazione, che si svolgerà il 18 ottobre al Teatro Ariston, si inserisce nel solco del prestigioso “Premio Acqui Storia”, confermando l’impegno del Comune di Acqui Terme nel celebrare l’identità nazionale e promuovere l’eccellenza italiana.

Questa prima edizione del Premio Speciale “Made in Italy” rappresenta un punto di partenza per una celebrazione continua dell’ingegno e della resilienza del popolo italiano, proiettato verso un futuro di crescita e prosperità.

L’ambizione è quella di consolidare questa iniziativa come un faro per le future strategie di promozione e valorizzazione del “Sistema Paese”, un modello da replicare e adattare per affrontare le sfide del XXI secolo e affermare la leadership dell’Italia nel mondo.

Il 2026, con l’approdo a New York, promette di amplificare ulteriormente la portata di questa operazione di diplomazia economica e culturale.