Addio Chiara Arduino, maestra di sci a soli 25 anni

La comunità montana piange la perdita prematura di Chiara Arduino, giovane maestra di sci originaria di Garessio (Cuneo), scomparsa all’età di soli 25 anni a seguito di un improvviso malore.

Un evento tragico che ha scosso profondamente il mondo dello sport alpino e la Valle d’Aosta, dove Chiara operava con passione e dedizione.

La sua vita, seppur breve, è stata intrisa di amore per la montagna e per la disciplina dello sci.

Fin da bambina, Chiara ha incarnato lo spirito agonistico, coltivando un talento naturale nelle squadre di Garessio, Sangiacomo e Mondolé Ski Team.

Questa solida formazione giovanile ha gettato le basi per la sua futura carriera come maestra di sci nello Sci Club Ceva, un percorso che l’ha vista maturare come professionista e come persona.

La sua passione per l’ambiente alpino non si limitava allo sci; Chiara ha recentemente ripreso ad arrampicare, testimoniando un desiderio di esplorazione e di sfida continua.

La laurea conseguita lo scorso anno a Torino, un traguardo accademico significativo, dimostra la sua sete di conoscenza e il suo impegno verso il miglioramento personale, qualità che la rendevano una figura stimata non solo in ambito sportivo ma anche intellettuale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione, espressa con profondo cordoglio da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), che si stringe con affetto alla famiglia Arduino.

Analogamente, l’Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS), attraverso un messaggio sentito, ha sottolineato la perdita di una “stimata collaboratrice” della Scuola Sci del Breuil, definendo la sua scomparsa come un “vuoto incolmabile”.

Chiara non era solo una maestra di sci, ma una presenza vitale, un esempio di passione, competenza e dedizione che lascerà un segno indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta.

La sua eredità, fatta di amore per la montagna e di impegno per la crescita degli altri, continuerà a ispirare le future generazioni di sportivi e amanti della natura.

Il suo sorriso, la sua energia e il suo spirito di avventura resteranno un ricordo prezioso e commovente.