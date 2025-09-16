Aggressione a Torino: uomo arrestato, vittima grave

Un atto di violenza inaspettato ha scosso la quiete notturna di Torino, precisamente all’intersezione tra corso Vercelli e via Elvo, il 13 agosto.

Un uomo tunisino di 32 anni, ora al centro di un’indagine condotta dai Carabinieri del nucleo operativo Oltre Dora, è stato arrestato e trattenuto in custodia cautelare presso il carcere Lorusso e Cutugno, in seguito all’emissione di un’ordinanza che lo riguarda.

L’aggressione, di natura violenta e premeditata, ha lasciato la vittima in condizioni critiche, tanto da richiedere il ricorso alla prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco.

Le prime ricostruzioni dei fatti, frutto di un’approfondita attività investigativa, suggeriscono che l’uomo, già in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’ingestione di alcolici, si sarebbe avvicinato a un gruppo di persone riunite in un giardino, intento a sollecitare l’opportunità di condividere una bottiglia di liquore.

Il rifiuto a questa richiesta, apparentemente banale, ha fatto precipitare la situazione, innescando un acceso diverbio che si è tragicamente concluso con un’aggressione fisica.

L’aggressore, in un impeto di rabbia, ha utilizzato una bottiglia rotta come arma, infliggendo alla vittima lesioni gravissime.

L’episodio solleva interrogativi sulla pericolosità di un abuso di alcol e sulla conseguente perdita di controllo degli impulsi, un fattore che, purtroppo, contribuisce ad alimentare episodi di cronaca nera.

L’indagine, tuttora in corso, mira ad accertare con precisione la dinamica dei fatti, a raccogliere ulteriori elementi di prova e a chiarire la natura del rapporto, se preesistente, tra l’aggressore e la vittima.

La vicenda, inoltre, pone l’attenzione sulle dinamiche sociali che si sviluppano in contesti urbani, dove la convivenza tra culture diverse può essere compromessa da episodi di incomprensione e violenza.

L’azione dei Carabinieri si è rivelata tempestiva ed efficace nel garantire la sicurezza pubblica e nel portare a termine le indagini, dimostrando l’importanza di una presenza costante e di un impegno continuo sul territorio.