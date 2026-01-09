Aggressioni in Carcere: Cresce l’Allarme sulla Sicurezza del Personale Penitenziario

Due recenti episodi di aggressione a agenti di polizia penitenziaria, verificatisi nelle carceri di Ivrea e Brissogne, hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza all’interno degli istituti penali e sollevato interrogativi urgenti sulla gestione della popolazione detenuta, in particolare quella straniera e con problematiche psichiatriche.

L’episodio di Brissogne ha visto un agente intervenire per scongiurare comportamenti autolesivi messi in atto da un detenuto, i cui presupposti venivano definiti pretestuosi.

L’intervento è degenerato in un’aggressione violenta, evidenziando una escalation di tensione all’interno della struttura.

A Ivrea, invece, un altro agente ha subito fratture costali con una prognosi significativa, durante un tentativo di controllo di un detenuto sospettato di soffrire di disturbi psichiatrici.

Questi eventi non sono episodi isolati, ma parte di una tendenza preoccupante che mette a rischio l’incolumità del personale penitenziario e la corretta funzionalità del sistema carcerario.

Il sindacato Sinappe, attraverso la voce del suo vice segretario regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Matteo Ricucci, sottolinea la necessità di un approccio rigoroso nella gestione dei detenuti stranieri recidivi e considerati pericolosi.

La presenza di queste figure rappresenta un onere economico e sociale considerevole, oltre a costituire un rischio concreto per gli operatori.

Si invoca pertanto un’accelerazione delle procedure di espulsione e rimpatrio, come strumento per mitigare queste problematiche.

Le istanze formulate dal segretario nazionale del Sinappe, Raffaele Tuttolomondo, sono ancora più ampie e mirano a una riorganizzazione profonda del sistema.

Si richiede un incremento immediato delle risorse umane, al fine di garantire un rapporto detenuti/agenti più equilibrato e di ridurre il carico di lavoro del personale.

Parallelamente, si sollecita l’urgente trasferimento in strutture sanitarie specializzate di detenuti considerati particolarmente pericolosi e affetti da gravi patologie psichiatriche, per assicurare sia la loro cura adeguata che la sicurezza degli altri detenuti e del personale.

Infine, si evidenzia la cruciale necessità di dotare gli agenti di strumenti di protezione all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza e prevenire ulteriori aggressioni.

La sicurezza del personale penitenziario non è solo una questione di ordine pubblico, ma un imperativo etico e un presupposto fondamentale per la riabilitazione dei detenuti e la piena operatività del sistema giudiziario.