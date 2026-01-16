Agnellotreffen: il raduno che accende la passione motociclistica in Piemonte.

Pontechianale si riconferma epicentro di un’esperienza unica, accogliendo l’undicesima edizione dell’Agnellotreffen, un raduno motociclistico che trascende la semplice competizione sportiva per elevarsi a vero e proprio fenomeno culturale invernale.

Organizzato da Moto Ride Experience, l’evento, che si svolge ai piedi del colle dell’Agnello, rappresenta un crocevia di passioni e un’occasione irripetibile per centauri provenienti da ogni angolo d’Europa.

La manifestazione, ufficialmente inaugurata venerdì 16 gennaio, si dispiega attraverso un’atmosfera vibrante e accogliente.

L’apertura del campo base, cuore pulsante dell’Agnellotreffen, segna l’inizio di un weekend intenso, fatto di scambi, storie e un senso di appartenenza che unisce persone diverse sotto il segno della passione per le due ruote.

Tende illuminate dal calore dei falò, risate e condivisione creano un’atmosfera magica, caratteristica distintiva di questo raduno unico.

Il fulcro dell’Agnellotreffen è la piazza delle manifestazioni, un punto nevralgico dove ristoro, musica dal vivo e momenti di socializzazione si fondono in un’esperienza coinvolgente.

Quest’anno, l’evento si arricchisce di iniziative volte a celebrare la storia del motociclismo e a promuovere la sostenibilità ambientale, con workshop dedicati alla manutenzione della moto e alla riduzione dell’impatto ecologico.

Il sabato 17 gennaio si prospetta come il giorno di punta, con un programma denso di attività.

Oltre alle tradizionali aree espositive dedicate a produttori di accessori e abbigliamento tecnico, sono previste dimostrazioni di abilità in fuoristrada e incontri con leggende del motociclismo, che condivideranno le loro esperienze e i loro aneddoti.

L’attesa culmina con la suggestiva motoparata notturna, un corteo di fari che squarcia l’oscurità del colle dell’Agnello, da Chianale a Pontechianale.

Un momento carico di emozioni, un inno alla libertà e all’avventura che incarna lo spirito dell’Agnellotreffen, un’esperienza che va ben oltre il semplice raduno, trasformandosi in un vero e proprio viaggio nell’anima del motociclismo europeo.

L’evento si configura non solo come una festa, ma come un rituale di comunità, un’occasione per rafforzare legami e condividere la passione che unisce i centauri di tutta Europa.