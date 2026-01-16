cityfood
Torino Cronaca

Agnellotreffen: il raduno che accende la passione motociclistica in Piemonte.

Redazione Torino

Pontechianale si riconferma epicentro di un’esperienza unica, accogliendo l’undicesima edizione dell’Agnellotreffen, un raduno motociclistico che trascende la semplice competizione sportiva per elevarsi a vero e proprio fenomeno culturale invernale.
Organizzato da Moto Ride Experience, l’evento, che si svolge ai piedi del colle dell’Agnello, rappresenta un crocevia di passioni e un’occasione irripetibile per centauri provenienti da ogni angolo d’Europa.
La manifestazione, ufficialmente inaugurata venerdì 16 gennaio, si dispiega attraverso un’atmosfera vibrante e accogliente.
L’apertura del campo base, cuore pulsante dell’Agnellotreffen, segna l’inizio di un weekend intenso, fatto di scambi, storie e un senso di appartenenza che unisce persone diverse sotto il segno della passione per le due ruote.
Tende illuminate dal calore dei falò, risate e condivisione creano un’atmosfera magica, caratteristica distintiva di questo raduno unico.
Il fulcro dell’Agnellotreffen è la piazza delle manifestazioni, un punto nevralgico dove ristoro, musica dal vivo e momenti di socializzazione si fondono in un’esperienza coinvolgente.
Quest’anno, l’evento si arricchisce di iniziative volte a celebrare la storia del motociclismo e a promuovere la sostenibilità ambientale, con workshop dedicati alla manutenzione della moto e alla riduzione dell’impatto ecologico.
Il sabato 17 gennaio si prospetta come il giorno di punta, con un programma denso di attività.

Oltre alle tradizionali aree espositive dedicate a produttori di accessori e abbigliamento tecnico, sono previste dimostrazioni di abilità in fuoristrada e incontri con leggende del motociclismo, che condivideranno le loro esperienze e i loro aneddoti.

L’attesa culmina con la suggestiva motoparata notturna, un corteo di fari che squarcia l’oscurità del colle dell’Agnello, da Chianale a Pontechianale.

Un momento carico di emozioni, un inno alla libertà e all’avventura che incarna lo spirito dell’Agnellotreffen, un’esperienza che va ben oltre il semplice raduno, trasformandosi in un vero e proprio viaggio nell’anima del motociclismo europeo.

L’evento si configura non solo come una festa, ma come un rituale di comunità, un’occasione per rafforzare legami e condividere la passione che unisce i centauri di tutta Europa.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

