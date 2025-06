Al Libano il contingente alpino: un nuovo impegno per la pace.

Questa mattina, presso la caserma Monte Grappa, si è tenuta la cerimonia di congedo del contingente alpino diretto al Libano, un momento solenne presieduto dal generale di divisione Michele Risi, comandante delle truppe alpine, e arricchito dalla presenza del gonfalone di Torino, simbolo tangibile del legame indissolubile tra l’unità militare e la sua città di origine. Il contingente, composto dagli alpini della Taurinense e integrato da unità specialistiche provenienti da diverse branche delle Forze Armate Italiane, si appresta a intraprendere una nuova fase di servizio nell’ambito della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Questa presenza, strategica e umanitaria, si inserisce nel contesto geopolitico del Libano meridionale, una regione fragile e complessa, segnata da una storia intricata di conflitti e instabilità.L’impegno di UNIFIL si articola su tre pilastri fondamentali: il monitoraggio rigoroso della cessazione delle ostilità, un elemento cruciale per la creazione di un ambiente di sicurezza sostenibile; l’assistenza mirata alle istituzioni locali, rafforzando la loro capacità di esercitare la sovranità e di garantire i diritti dei cittadini; e il sostegno diretto alla popolazione civile, con interventi focalizzati sulle fasce più vulnerabili. Il generale di brigata David Colussi, comandante della Taurinense, assumerà la responsabilità del Settore Ovest, un’area strategica con sede a Shama, teatro delle attività di circa 3.800 caschi blu provenienti da 16 nazioni, tra i 48 Paesi che contribuiscono alla missione delle Nazioni Unite. Questa presenza italiana, quantificata in circa 1.100 militari, testimonia l’impegno del nostro Paese nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.Per gli alpini della Taurinense si tratta del quarto dispiegamento nell’ambito dell’operazione “Leonte”, un’esperienza che ha forgiato una profonda conoscenza del teatro operativo libanese. Questo mandato non è solo un’applicazione di protocolli, ma una prosecuzione di un rapporto costruito nel tempo con le istituzioni locali, con i leader militari e religiosi, e, soprattutto, con le comunità che abitano quella terra. La conoscenza del territorio, la comprensione delle dinamiche sociali e culturali, la capacità di interazione e di dialogo si rivelano fattori cruciali per il successo della missione.La cerimonia ha anche rappresentato un’occasione per celebrare il forte legame tra la Brigata alpina e il Piemonte. Numerose associazioni di volontariato e enti del territorio hanno rinnovato il loro supporto, impegnandosi nella raccolta di beni essenziali destinati alla popolazione libanese. Questo gesto di solidarietà, che gli alpini della Taurinense si faranno carico di distribuire, testimonia un impegno umanitario che va oltre il mero compito militare, mirato a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione, consolidando un ponte di amicizia e comprensione tra due popoli. L’operazione Leonte, e l’impegno degli alpini, si configura quindi come un esempio emblematico di come l’azione militare possa essere coniugata con un’attenzione concreta e costante alle necessità umanitarie.