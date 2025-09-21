Alba, Caffè Latino: giovane accoltellato, indagini in corso

La comunità di Alba, Cuneo, è scossa da un episodio di violenza che ha investito una discoteca locale, il Caffè Latino, durante la festa di chiusura della stagione estiva.

Un giovane diciannovenne, di origine albanese, è stato colpito da una coltellata all’addome, innescando un’indagine complessa volta a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile.

L’evento, verificatosi intorno alle due del mattino, ha immediatamente mobilitato i soccorsi.

Il ragazzo, dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Verduno, ha ricevuto le cure necessarie ed è attualmente ricoverato, sebbene le sue condizioni non siano considerate critiche.

La gravità della ferita, pur non compromettendo direttamente la sua vita, sottolinea la violenza del gesto e l’urgenza di fare luce sugli eventi che l’hanno preceduto.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Alba, si trovano ad affrontare una sfida non trascurabile: l’aggressione è avvenuta in un’area interna al locale priva di sistemi di videosorveglianza.

Questa circostanza rende cruciale la collaborazione della comunità locale, e in particolare dei giovani presenti alla festa.

Gli inquirenti hanno lanciato un appello rivolto a chiunque possa aver assistito all’accaduto, sollecitando la fornitura di informazioni, anche frammentarie, che possano contribuire a chiarire i contorni dell’evento.

Viene garantita la massima riservatezza per la tutela dei testimoni, della vittima e di tutte le persone coinvolte.

L’episodio solleva interrogativi significativi sulla sicurezza all’interno dei luoghi di aggregazione giovanile, e sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della convivenza pacifica.

Al di là dell’immediato accertamento della responsabilità penale, si rende urgente un’analisi più ampia delle cause che possono aver portato a questo atto di violenza, e delle misure preventive da adottare per evitare che episodi simili si ripetano.

Parallelamente all’appello rivolto alla comunità, le forze dell’ordine hanno indirizzato un messaggio diretto all’autore dell’aggressione, invitandolo a costituirsi volontariamente.

Questo gesto, oltre a facilitare le indagini e alleggerire la sua posizione, rappresenterebbe un segnale di responsabilità e di volontà di assumersi le conseguenze delle proprie azioni.

La ricostruzione degli eventi, attraverso la collaborazione di tutti, è fondamentale per ristabilire un clima di sicurezza e fiducia all’interno della comunità albese.