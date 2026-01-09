Alba: Tensioni Scolastiche tra Studenti e Istituzioni

Un’ondata di contestazioni ha investito Alba (Cuneo), scatenata dall’affissione di striscioni con la dicitura “La scuola è nostra” in prossimità degli istituti superiori cittadini.

L’iniziativa, rivendicata dall’organizzazione studentesca Azione Studentesca, notoriamente legata a Fratelli d’Italia, ha immediatamente sollevato un acceso dibattito sulla natura degli spazi scolastici e sul ruolo delle ideologie all’interno del sistema educativo.

Il sindaco Alberto Gatto ha espresso una ferma condanna dell’atto, sottolineando che le scuole rappresentano un bene comune, patrimonio di tutta la comunità e non la proprietà esclusiva di alcuna fazione politica.

Analogamente, il presidente della Provincia, Luca Robaldo, ha insistito sull’importanza di tutelare gli istituti scolastici da ogni forma di strumentalizzazione ideologica, un imperativo cruciale per garantire un ambiente di apprendimento sereno e inclusivo.

Le posizioni di sconcerto e disapprovazione sono state condivise anche dal Partito Democratico e da Azione, attraverso comunicati ufficiali che hanno rimarcato la necessità di un approccio costruttivo e rispettoso dei principi democratici.

Tuttavia, la risposta dell’organizzazione Azione Studentesca ha tentato di ridefinire l’interpretazione dell’azione compiuta, negando qualsiasi intento provocatorio o di “appropriazione” degli spazi pubblici.

L’iniziativa, secondo quanto affermato, mirava a innescare un processo di ascolto attivo e di denuncia delle problematiche reali che affliggono le scuole, con l’obiettivo specifico di raccogliere segnalazioni, evidenziare criticità e far emergere le difficoltà vissute quotidianamente dagli studenti.

L’organizzazione ha espresso rammarico per la reazione del sindaco, accusandolo di aver adottato un tono eccessivamente allarmistico e strumentale, privo di un’effettiva volontà di affrontare il dibattito nei termini di una discussione seria e costruttiva sulle sfide che il sistema scolastico pubblico si trova ad affrontare.

L’episodio solleva interrogativi più ampi sulla politicizzazione degli spazi scolastici e sull’opportunità per le organizzazioni studentesche di esprimere posizioni ideologiche in un contesto che dovrebbe rimanere incentrato sull’apprendimento e sulla crescita personale.

Si pone la questione cruciale di come bilanciare il diritto di espressione degli studenti con la necessità di preservare un ambiente educativo neutrale e accogliente per tutti.

La vicenda, al di là delle accuse reciproche, evidenzia una frattura più profonda riguardo alla percezione del ruolo della scuola nella società contemporanea e alla sua capacità di rispondere alle esigenze di una comunità sempre più complessa e polarizzata.

Il rischio è quello di trasformare gli istituti scolastici in arene di scontro ideologico, a scapito del vero scopo dell’istruzione: formare cittadini consapevoli, critici e responsabili.