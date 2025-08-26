Alessandria: Arrestato per tentato omicidio a Torino.

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ha portato all’arresto, ad Alessandria, di un cittadino marocchino di 35 anni, sospettato di tentato omicidio commesso a Torino.

L’uomo, privo di fissa dimora, era oggetto di un’imponente attività di ricerca condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Torino e dal Commissariato Dora Vanchiglia, a seguito di un episodio di violenza avvenuto il 21 giugno lungo la via Dora Napoli.

L’aggressione ha visto come vittima un giovane di nazionalità marocchina, colpito ripetutamente al volto e al fianco con un’arma da taglio.

La gravità delle lesioni ha imposto un trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso, dove il paziente è rimasto sotto osservazione medica per trenta giorni, in condizioni inizialmente riservate.

La ricostruzione degli eventi, basata sull’analisi minuziosa delle riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulla raccolta di numerose testimonianze, ha rapidamente permesso agli inquirenti di identificare e localizzare il presunto responsabile.

Le indagini hanno fatto luce su una disputa legata alla competizione per uno spazio commerciale all’interno del mercato Balon di Porta Palazzo, suggerendo che l’aggressione fosse il tragico culmine di una contesa per il controllo di una porzione di territorio dedicato all’attività di vendita ambulante.

L’arresto ad Alessandria rappresenta un passo significativo nell’indagine, focalizzata ora sull’accertamento completo delle motivazioni che hanno portato a tale gesto di violenza e sulla ricostruzione dettagliata della dinamica dell’aggressione, elementi cruciali per delineare il quadro giuridico di responsabilità e per comprendere le implicazioni sociali e economiche che sottendono la competizione per lo svolgimento di attività commerciali in aree ad alta densità di popolazione.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi riguardo alla regolamentazione dell’attività di strada e alla gestione dei conflitti che possono sorgere in contesti di forte concorrenza.