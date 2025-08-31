Alessandria in lutto: tragedia Monticone offusca il Capodanno.

Un velo di lutto ha avvolto Alessandria, offuscando la gioia del tradizionale Capodanno Alessandrino.

La comunità piange la perdita di Massimiliano e Simona Monticone, padre e figlia strappati alla vita in un tragico incidente aereo avvenuto nelle risaie del Vercellese il 30 agosto.

La notizia, un brusco risveglio dalla promessa di festeggiamenti, ha generato un’ondata di commozione e sgomento che permea l’intera città.

Massimiliano Monticone, 49 anni, controllore di volo presso l’aeroporto di Milano Linate, e Simona, la sua giovane figlia di 18 anni, studentessa al liceo linguistico ‘Eco’, condividevano una profonda passione per il volo, un legame che li univa in un’affinità di spirito e di aspirazione.

La perdita di entrambi rappresenta un vuoto incolmabile non solo per la loro famiglia, ma per l’intera Alessandria.

Giuseppe Monticone, padre di Massimiliano e nonno di Simona, figura di spicco nel tessuto sociale locale, è noto per il suo impegno civile come portavoce del Comitato Alluvionati e per la sua attività di divulgazione informativa attraverso la pagina ‘Svegliati Alessandria’.

Il dolore personale si intreccia con un senso di responsabilità verso la comunità, rendendo ancora più intenso il lutto cittadino.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia Monticone, l’amministrazione comunale ha disposto la cancellazione del brindisi previsto per le ore 12:00 del Capodanno Alessandrino e la sua sostituzione con un minuto di silenzio durante il brindisi della successiva mezzanotte.

Il sindaco Giorgio Abonante ha espresso la difficoltà di comunicare tempestivamente le modifiche al programma, sottolineando come la tragedia abbia profondamente scosso l’intera Alessandria e come l’amministrazione si senta in dovere di offrire vicinanza e sostegno alla famiglia colpita.

Monica Moccagatta, ideatrice ventennale del Capodanno Alessandrino insieme a Marco Beria, ha espresso il suo sgomento, riconoscendo che la notizia dell’incidente ha rappresentato un colpo inaspettato.

Tuttavia, con un misto di tristezza e consapevolezza, ha affermato che “lo spettacolo deve continuare”, un’espressione che riflette la volontà di onorare la memoria delle vittime e preservare il significato del Capodanno, un evento simbolo dell’identità alessandrina.

Nonostante il dolore e la commozione, il programma degli eventi e le aperture previste per la giornata e la serata sono stati confermati, con l’auspicio che la comunità trovi conforto nella condivisione e nella resilienza, ricordando con affetto Massimiliano e Simona Monticone, due persone che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di Alessandria.

La loro scomparsa rappresenta una ferita profonda, ma anche un monito a valorizzare ogni istante e a coltivare i legami che ci uniscono.