Alessandria: Smascherata Rete di Spaccio, Due Piantagioni e Milioni di Euro

Alessandria: Rete di coltivazione e spaccio di stupefacenti smantellata, due piantagioni e un giro d’affari milionarioUn’operazione congiunta dei Carabinieri di Alessandria ha portato alla luce e smantellato una sofisticata rete di coltivazione e spaccio di stupefacenti, articolata su due distinte piantagioni e coinvolgendo un numero significativo di individui. L’attività, illustrata dal Comandante della Compagnia, ha permesso di sequestrare quasi un chilo e mezzo di droga, tra marijuana, cocaina e hashish, e di bloccare individui responsabili di un giro di affari stimato in decine di migliaia di euro.La prima operazione ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, originario del milanese, con precedenti esperienze nel settore della canapa legale. L’indagine, avviata a seguito di un controllo stradale in cui l’uomo era stato trovato in possesso di stupefacenti, si è rivelata complessa e meticolosa. L’utilizzo di attività di osservazione e tecniche investigative ha permesso di individuare una cascina abbandonata a Quargnento, trasformata in una vera e propria piantagione intensiva di marijuana. Circa quaranta piante erano in fase di lavorazione, mentre quasi un etto di sostanza secca era pronto per essere immesso sul mercato. Ulteriori accertamenti hanno permesso di rinvenire, in un appartamento milanese, ulteriori 500 grammi di “erba”, con un potenziale guadagno stimato superiore ai 5.000 euro. L’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.La seconda operazione, condotta a Pietra Marazzi, ha portato all’arrestamento di una donna di 48 anni e di un uomo di 58 anni, entrambi sottoposti a misura cautelare dei domiciliari e divieto di dimora. L’indagine in questo caso è stata innescata da un controllo stradale che ha coinvolto il 58enne, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici. La perquisizione successiva ha rivelato il possesso di marijuana, diversi telefoni cellulari e una tessera sanitaria intestata a una terza persona, elementi che hanno destato i sospetti degli investigatori.L’analisi dei collegamenti dell’uomo ha fatto emergere una relazione con la donna del paese, beneficiaria di un reddito minimo. Un’anomalia nel consumo energetico, con bollette elevatissime degli ultimi quattro anni, ha ulteriormente rafforzato il sospetto di attività illecite. La perquisizione di un casolare di proprietà della donna ha portato alla scoperta di un sofisticato laboratorio per la coltivazione indoor di marijuana, con circa settantina di piante ancora a dimora. Il sequestro ha riguardato anche 650 grammi di stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, pronti per lo spaccio, 2.000 euro in contanti e attrezzatura per la pesatura e confezionamento delle dosi. Il valore stimato del giro di affari, in questo caso, si aggira intorno ai 6.500 euro.L’operazione, che testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto al traffico di droga, ha portato alla luce un’organizzazione complessa, capace di sfruttare la canapa legale come copertura e di utilizzare sofisticate tecniche di coltivazione indoor per massimizzare i profitti. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri membri della rete e per ricostruire completamente le dinamiche del giro di affari.