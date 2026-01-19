Allarme NAS Torino: irregolarità e rischi nella filiera agroalimentare

Nel corso del 2025, l’attività del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Torino ha documentato un quadro allarmante di irregolarità e potenziali rischi per la salute pubblica nel settore agroalimentare e della ristorazione, con un impatto economico significativo e implicazioni legali rilevanti.

L’azione di controllo, estesa lungo l’intera filiera – dalla produzione primaria alla distribuzione, passando per la trasformazione e la somministrazione – ha portato al sequestro di oltre 21.5 tonnellate di prodotti alimentari, valutati in un valore complessivo non quantificabile con precisione, ma stimabile in diverse centinaia di migliaia di euro.

La gravità delle violazioni riscontrate ha determinato l’imposizione di sanzioni amministrative per un totale di circa 520.000 euro, riflettendo la molteplicità dei reati accertati.

Tra questi, si segnalano carenze igienico-sanitarie strutturali, etichettatura irregolare con omissione di informazioni cruciali sull’origine dei prodotti, e condizioni di conservazione inadeguate che ne compromettono la sicurezza per i consumatori.

La presenza di carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno, spesso destinati al consumo immediato o alla rivendita, in condizioni tali da renderne pericolosa l’ingestione, evidenzia una preoccupante negligenza da parte di alcuni operatori del settore.

L’azione del NAS non si è limitata alla constatazione delle irregolarità, ma ha previsto interventi mirati a tutelare la salute pubblica.

In 75 casi, i militari hanno proposto provvedimenti drastici, quali la sospensione immediata o la chiusura definitiva di attività commerciali, giudicate incompatibili con la prosecuzione dell’attività a causa di deficit igienico-sanitari strutturali e organizzativi.

Tali decisioni, fondate su evidenze concrete e in linea con la normativa vigente, mirano a prevenire ulteriori rischi per i consumatori e a sensibilizzare gli operatori del settore sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

Le indagini hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 33 persone, accusate di reati che spaziano dalla frode alimentare alla manipolazione di merci deperibili, fino alla somministrazione di alimenti alterati.

La complessità dei reati accertati riflette una cultura della scorciatoia e della trascuratezza che, in alcuni contesti, si traduce in un comportamento illegale e potenzialmente dannoso per la salute pubblica.

Oltre alle sanzioni amministrative e ai deferimenti all’autorità giudiziaria, sono state segnalate 280 attività commerciali alle autorità competenti per ulteriori controlli e valutazioni, nel tentativo di promuovere un miglioramento generale del sistema di sicurezza alimentare e di contrastare efficacemente i fenomeni di illegalità.

L’attività del NAS rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e nella garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti che vengono consumati quotidianamente.