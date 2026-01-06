Allerta Valanghe in Piemonte: Rischio Marcato in Alta Montagna

Il Piemonte si presenta oggi sotto l’incalzare di una situazione di rischio valanghe che richiede la massima prudenza, soprattutto nelle zone montane più elevate.

L’allerta, diffusa dall’Arpa Piemonte, segnala un pericolo di grado 3 (“marcato”) sopra i 2300 metri di quota in una vasta area che comprende le valli Germanasca, Pellice, Maira, Grana, Varaita, Po, le Alpi Graie di confine, la Valle Stura e le Alte Valli Susa e Chisone.

Questo livello di allerta indica una probabilità significativa di distacco di valanghe, con potenziali conseguenze gravi.

La fragilità del manto nevoso costituisce l’elemento di maggiore preoccupazione.

L’analisi dei dati rivela la presenza di strati interni particolarmente vulnerabili, situati prevalentemente sui pendii esposti all’ombra, dove l’effetto dell’ombra accentua la scarsa coesione della neve.

Questi strati, combinati con ingenti accumuli di neve ventata che si sono formati nell’ultima settimana, creano una situazione di instabilità complessa.

La neve ventata, a causa della sua natura friabile e disordinata, tende ad accumularsi in modo irregolare, generando punti di debolezza nel manto nevoso.

È cruciale sottolineare che il servizio di previsione valanghe, pur impegnato in un costante monitoraggio, dispone attualmente di informazioni limitate.

Questa condizione rende imperativo un approccio estremamente cauto da parte di escursionisti, sciatori fuori pista e di chiunque si muova in ambiente montano.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in loco, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del terreno e dell’esposizione.

La presenza di micro-condizioni locali, come l’accumulo di neve in canaletti o la formazione di croste superficiali, può alterare significativamente la stabilità del pendio.

Situazione leggermente meno critica, ma comunque da monitorare con attenzione, nelle zone di valle e nelle aree di media montagna.

Il livello di allerta è moderato (grado 2) sopra i 2100 metri nelle Valli del Monregalese, nelle Valli Gesso e Vermenagna, e nelle aree alpine del Lepontine Sud, Graie, Susa, Chisone, Pennine, Pennine di Confine e Lepontine Nord.

In queste zone, pur non essendo imminente un evento valanghe di grande portata, è comunque necessario prestare attenzione ai segnali di instabilità e valutare attentamente ogni decisione.

A completare il quadro, le temperature estremamente basse, ben al di sotto della media stagionale a tutte le quote, contribuiscono ad aumentare la fragilità del manto nevoso.

Le notti invernali, e in particolare la prima mattinata, registrano punte di -10°C nelle aree rurali, favorendo la formazione di ghiaccio e riducendo ulteriormente la coesione della neve.

Un leggero miglioramento è previsto a partire da giovedì, con un progressivo aumento delle temperature dai settori occidentali.

Tuttavia, le minime in pianura, soprattutto nell’Alessandrino, rimarranno persistentemente sotto lo zero, mantenendo un contesto climatico rigido che continuerà ad influenzare la stabilità del manto nevoso.

La combinazione di neve instabile e basse temperature richiede la massima vigilanza e un comportamento responsabile da parte di tutti coloro che frequentano la montagna piemontese.