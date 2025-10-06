Alpi Pinerolesi: Successo per l’esercitazione Una Acies 2025

Nel cuore delle Alpi Pinerolesi, si è recentemente conclusa “Una Acies 2025”, un’esercitazione di alto profilo che ha visto protagonisti i futuri ufficiali del 205° corso “Fierezza” dell’Accademia Militare di Modena, affiancati dagli esperti istruttori del 3° Reggimento Alpini della Brigata Taurinense.

L’iniziativa, un banco di prova cruciale per le nuove generazioni di comandanti, non si è limitata ad affinare abilità tattiche, ma ha incarnato una visione di formazione militare evoluta e integrata.

L’esercitazione, che si è svolta in scenari diversificati, spaziando dall’ambiente montano alle aree urbane, ha focalizzato l’attenzione sulla gestione efficace di emergenze complesse.

Gli allievi hanno avuto l’opportunità di applicare e perfezionare protocolli operativi e procedure sanitarie avanzate, con un impiego significativo di risorse tecnologiche all’avanguardia, tra cui elicotteri e sistemi di comunicazione sofisticati.

Un elemento distintivo di “Una Acies 2025” è stata la collaborazione sinergica tra diverse componenti specialistiche.

Gli ufficiali allievi del Corpo Sanitario, provenienti dai corsi dal 201° al 204°, hanno orchestrato simulazioni mediche, beneficiando del supporto diretto del 1° Reparto di Sanità di Torino, del 7° Reggimento ‘Vega’ dell’Aviazione dell’Esercito e della Scuola di Sanità e Veterinaria.

Questa convergenza di competenze ha permesso di simulare scenari realistici, focalizzandosi sulla rapidità di risposta e sull’efficienza nell’assistenza medica in contesti operativi impegnativi.

L’estensione della partecipazione ha ulteriormente arricchito la complessità dell’esercitazione.

Il Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della Croce Rossa, la struttura regionale di maxi-emergenza, la società Cube e operatori del Sovrano Militare Ordine di Malta hanno contribuito con le loro specifiche competenze.

Particolarmente innovativo è stato il modulo dedicato all’impiego di droni per la ricognizione in tempo reale, dimostrando l’importanza crescente delle tecnologie di sorveglianza aerea e la capacità di integrare queste risorse nelle operazioni militari.

“Una Acies 2025” non è semplicemente un’esercitazione, ma un manifesto dell’impegno dell’Accademia Militare a formare leader militari competenti e adattabili.

La Brigata Taurinense sottolinea come questa iniziativa rispecchi l’evoluzione del modello formativo, focalizzato sulla specializzazione e sulla capacità di rispondere a sfide sempre più complesse, un’eredità di un istituto di formazione militare storico, costantemente aggiornato per affrontare le esigenze del panorama strategico contemporaneo.

L’esercitazione ha fornito ai giovani ufficiali un’esperienza formativa preziosa, che li preparerà ad affrontare le sfide del futuro con competenza, resilienza e una profonda comprensione della leadership militare moderna.