Alta Via del Sale chiusa: emergenza sicurezza a Limone Piemonte

L’incolumità pubblica, valore imprescindibile e non comprimibile, guida ogni decisione amministrativa. In questo spirito, l’Amministrazione Comunale di Limone Piemonte, guidata dal Sindaco Massimo Riberi, si è trovata a dover disporre la temporanea inaccessibilità di un tratto cruciale dell’Alta Via del Sale, antica strada militare che funge da ponte storico e paesaggistico tra le Alpi Cozie piemontesi e la regione francese, nonché collegamento verso il Mar Ligure.La decisione, formalizzata con un’ordinanza specifica, interviene a seguito di una progressiva e preoccupante evoluzione delle condizioni geologiche del versante che affianca la carreggiata, immediatamente a valle del bivio per il Colle di Tenda. Un primo episodio di instabilità, riscontrato nel corso del 2024, aveva evidenziato una potenziale fragilità del terreno, prontamente monitorato e gestito. Tuttavia, le intense e prolungate precipitazioni verificatesi nella primavera del 2025 hanno accelerato il fenomeno, provocando un significativo smottamento che ha reso l’area potenzialmente pericolosa per l’utenza.L’intervento è particolarmente delicato in vista dell’imminente stagione estiva, periodo di intenso traffico turistico, sia nazionale che internazionale, che rende l’Alta Via del Sale un corridoio vitale per il flusso di persone e beni. L’Amministrazione ha reagito con tempestività, autorizzando lavori di consolidamento strutturale dell’importo di 200.000 euro, interamente a carico del Comune.Il cantiere è stato aperto con l’obiettivo di minimizzare i disagi e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, la piena fruibilità del tracciato in condizioni di assoluta sicurezza. L’impresa incaricata sta lavorando per rendere il tratto percorribile, ove possibile, già a partire dal fine settimana imminente. Tuttavia, l’accesso durante l’esecuzione dei lavori sarà rigorosamente subordinato a una valutazione tecnica positiva, garantendo che ogni fase del consolidamento non comporti rischi per l’incolumità delle persone.In stretta collaborazione con il gestore della viabilità e con la direzione dei lavori, si sta definendo un regime di transito contingentato, con finestre orarie dedicate a veicoli a motore, pedoni e ciclisti, calibrate in base all’avanzamento dei lavori e alle condizioni operative. La priorità assoluta rimane la salvaguardia dell’incolumità pubblica, consapevoli che la riapertura completa potrà avvenire solo quando i tecnici confermeranno la stabilizzazione definitiva del versante e la sicurezza del tracciato. L’Amministrazione si impegna a mantenere la popolazione costantemente aggiornata sull’andamento dei lavori e sulle previsioni di riapertura.