Angelo di trattori: un’opera d’arte per la comunità.

Un gesto di generosità e ingegno agricolo si è trasformato in un’opera d’arte effimera nel cuore della campagna fossanese.

Ventidue trattori, disposti con meticolosa precisione in un ampio prato, hanno composto l’immagine suggestiva di un angelo, un simbolo di speranza e protezione donato alla comunità.

Questa installazione monumentale, visibile unicamente dall’alto, è il fulcro della “Tractors Infinity Night”, un evento giunto alla sua terza edizione, nato dall’iniziativa di quattro giovani agricoltori: Luca e Giorgio Mana, Federico Barbero e Giorgio Costamagna, residenti nella frazione Savella di Trinità, un piccolo gioiello incastonato nel territorio provinciale di Cuneo.

Lungi dall’essere una semplice parata di macchinari, la “Tractors Infinity Night” rappresenta un connubio inedito tra tradizione rurale, creatività artistica e impegno sociale.

Fin dal primo pomeriggio, una processione di trattori, provenienti da ogni angolo della provincia, ha invaso la frazione Savella, alimentando un’atmosfera di festa e attesa.

I mezzi agricoli, rappresentanti di diverse generazioni e modelli, sono stati posizionati con cura, trasformando il prato in una tela viva, un’espressione tangibile dell’orgoglio per il lavoro agricolo e del legame profondo con la terra.

L’evento non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma un vero e proprio progetto di beneficenza.

Tutte le offerte raccolte durante la serata saranno interamente destinate al reparto di pediatria dell’ospedale di Mondovì, un gesto concreto di vicinanza e supporto alla comunità più fragile.

Al calar del sole, l’angelo di trattori si è illuminato, un tripudio di luci e colori che hanno trasformato il prato in un palco naturale.

I fari e i lampeggianti dei mezzi agricoli, sincronizzati in un coreografico spettacolo, hanno illuminato la figura celeste, immortalata dall’alto da un drone, catturando un’immagine unica e suggestiva.

La “Tractors Infinity Night” incarna un modello di sviluppo locale sostenibile, dove la passione per il proprio mestiere, l’ingegno creativo e la solidarietà si fondono per creare un evento memorabile, capace di emozionare e di generare un impatto positivo sulla comunità.

Questo gesto, semplice ma potente, testimonia come il lavoro agricolo possa essere fonte di bellezza, di ispirazione e di speranza.