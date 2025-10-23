Arresti per pedopornografia: retata nazionale, indagine in corso.

Nel corso di un’operazione complessa e coordinata, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto due individui, rispettivamente di 46 e 77 anni, in seguito alla scoperta di materiale pedopornografico in loro possesso.

Gli arresti, avvenuti simultaneamente a Torino e Salerno, rappresentano l’apice di un’indagine capillare condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, un’articolazione specializzata nella lotta ai crimini online.

L’inchiesta, che si innesta su una precedente attività investigativa sviluppatasi a Sondrio e culminata con l’arresto di un ex docente scolastico lo scorso gennaio, ha evidenziato la pericolosa diffusione di contenuti illegali e la necessità di un approccio proattivo nella prevenzione e repressione di tali reati.

La Procura della Repubblica di Milano, sulla base degli elementi raccolti, ha emesso sette decreti di perquisizione che hanno interessato soggetti residenti in diverse città italiane, tra cui Firenze, Genova, Napoli, Prato e Terni, testimoniando l’estensione geografica della rete criminale individuata.

Le perquisizioni, condotte con il supporto degli uffici della Polizia Postale delle regioni Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, hanno permesso di esaminare un numero considerevole di dispositivi elettronici, tra cui computer, smartphone e tablet.

L’analisi forense ha rivelato la presenza di immagini e video illeciti che ritraggono minori, alcuni dei quali in età estremamente tenera, e ha ricostruito pattern di navigazione online chiaramente indicativi di una ricerca sistematica e reiterata di materiale pedopornografico.

L’operazione sottolinea come l’ambiente digitale, pur offrendo innumerevoli opportunità, possa essere utilizzato per la diffusione e la conservazione di materiale pedopornografico, rendendo cruciale un costante aggiornamento delle competenze investigative e la collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine.

La delicatezza della questione e l’impatto devastante di tali reati sui minori richiedono un approccio multidisciplinare che coinvolga psicologi, assistenti sociali ed esperti di sicurezza informatica, al fine di proteggere le vittime e contrastare efficacemente il fenomeno.

L’indagine è in corso e si prevede l’applicazione di ulteriori misure cautelari, con l’obiettivo di smantellare completamente la rete criminale e assicurare alla giustizia tutti i responsabili.