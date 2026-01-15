Arresto a Biella: YouPol e la collaborazione dei cittadini chiave

L’attenzione puntuale e la crescente efficacia degli strumenti di citizen reporting, come l’applicazione YouPol della polizia, si sono rivelate determinanti in un recente intervento della squadra mobile di Biella.

A seguito di un’anonima segnalazione ricevuta tramite l’app, le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto di un uomo di 45 anni, con precedenti penali, accusato di gravi reati connessi al traffico e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché alla possesso illegale di un’arma da fuoco.

L’operazione, svolta con discrezione e precisione, ha portato a un’approfondita perquisizione domiciliare, che ha fatto emergere un quadro allarmante di organizzazione criminale.

Oltre a una quantità significativa di eroina, stimata in settanta grammi, gli investigatori hanno scoperto un’infrastruttura completa per la preparazione e la distribuzione dello stupefacente: bilancini di precisione, materiale di imballaggio e una considerevole somma di denaro contante, pari a circa cinquemila euro, abilmente occultata all’interno di un bracciolo dell’autovettura in suo possesso.

L’individuazione di una pistola Beretta calibro 7.65, caratterizzata dall’abrasione della matricola – un chiaro tentativo di eludere i controlli e rendere l’arma irriconoscibile – ha ulteriormente aggravato la situazione.

La presenza di relativo munizionamento ha sottolineato la pericolosità e l’intenzione di utilizzare l’arma in contesti illegali.

L’analisi dei dispositivi sequestrati, in particolare dei numerosi telefoni cellulari rinvenuti, ha offerto preziose informazioni sulle modalità di gestione dei contatti con i potenziali acquirenti, rivelando un’organizzazione strutturata e capillare.

Documenti contabili, rinvenuti tra i materiali sequestrati, hanno fornito ulteriori dettagli sull’attività illecita svolta, permettendo agli investigatori di ricostruire il flusso di denaro e di identificare possibili complici.

La convalida dell’arresto, seguita dall’applicazione della misura degli arresti domiciliari, rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga nel territorio biellese.

L’episodio evidenzia, inoltre, l’importanza cruciale della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, attraverso strumenti innovativi come YouPol, per garantire la sicurezza e la legalità.

Le indagini sono in corso per accertare la piena portata dell’organizzazione criminale e per identificare eventuali ulteriori responsabili.