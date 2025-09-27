Arresto a Crotone: giovane egiziano indagato per violenza sessuale

L’attività di contrasto alla criminalità da parte della Squadra Volante della Questura di Crotone ha portato all’esecuzione di un provvedimento di arresto nei confronti di un cittadino egiziano di ventidue anni, sospettato di aver perpetrato un grave atto di violenza sessuale a Novara.

L’arresto, operazione complessa e delicata, si è concretizzata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Novara, su precisa richiesta della Procura della Repubblica locale.

L’episodio contestato, le cui dinamiche sono attualmente al vaglio degli inquirenti, risale al 22 settembre del scorso anno e si sarebbe verificato a bordo di un treno in partenza dalla città di Novara.

La ricostruzione degli eventi, basata su testimonianze e indagini preliminari, configura un atto di violenza che ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici e sulla prevenzione di tali crimini.

Il giovane, le cui generalità non sono state divulgate per tutelare la privacy delle parti coinvolte e nel rispetto del principio del contraddittorio, non è un soggetto nuovo agli occhi delle forze dell’ordine.

Il suo profilo criminale rivela una storia pregressa costellata di infrazioni e reati, con precedenti arresti, tra cui uno significativo avvenuto a Milano nel 2024, in relazione a un furto con strappo di una collana d’oro.

Parallelamente, risulta essere stato segnalato per condotte illecite legate al possesso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e per reati contro il patrimonio, elementi che delineano un quadro di pericolosità sociale.

L’operazione, coordinata dal Questore di Crotone, Renato Panvino, si inserisce nel più ampio disegno di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità, una strategia operativa che mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare efficacemente ogni forma di illegalità.

L’attenzione delle forze dell’ordine è ora focalizzata sulla raccolta di ulteriori elementi probatori, sulla ricostruzione completa della sequenza degli eventi e sulla tutela delle vittime, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico.

L’indagine proseguirà per accertare eventuali complici e per fare luce su tutti gli aspetti della vicenda.