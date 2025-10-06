Arresto a Trana: Scoperto ingente hashish, indagini in corso.

Nel cuore dell’hinterland torinese, un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni, residente a Pinerolo, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quantità ingente, presumibilmente destinata al traffico.

L’arresto, avvenuto nel comune di Trana, è il culmine di un’attività di osservazione protratta nel tempo, condotta con metodo e discrezione dalla Squadra Mobile locale.

L’attenzione degli agenti era stata attirata da un’anomala attività, un flusso continuo di persone che si recavano presso l’abitazione del sospettato, suggerendo un’attività illecita in corso.

La decisione di procedere a una perquisizione, supportata da elementi investigativi preliminari, si è rivelata determinante.

Il controllo ha permesso di rinvenire una quantità impressionante di hashish, pari a circa nove chilogrammi.

La droga, abilmente confezionata in panetti di forma regolare, era pronta per essere immessa nel mercato illecito.

L’organizzazione e la precisione nella preparazione del materiale stupefacente denotano un’attività consolidata e strutturata.

I panetti di hashish erano stati accuratamente occultati in diversi punti dell’abitazione, sfruttando cavità apparentemente inaccessibili: dietro lo sciacquone del bagno e lungo il battiscopa, dimostrando la volontà del detentore di eludere i controlli.

Particolare rilevanza hanno avuto le annotazioni presenti su alcuni degli involucri, riportanti scritte in arabo e in inglese, suggerendo possibili collegamenti con reti di distribuzione internazionali e la complessità della filiera criminale.

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno recuperato anche attrezzature e materiali specifici, tra cui contenitori, bilancini di precisione e bustine, utilizzati per il confezionamento e la pesatura delle dosi.

L’arresto del 34enne rappresenta un significativo successo nella lotta al traffico di droga, in grado di disarticolare una potenziale fonte di approvvigionamento per il territorio.

L’indagine prosegue, con l’obiettivo di identificare e arrestare i complici coinvolti nell’organizzazione criminale e di ricostruire l’intera filiera, dalla produzione al consumo.

Il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

L’operazione sottolinea l’importanza delle attività di osservazione e della collaborazione tra le diverse unità della Polizia di Stato per contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e tutelare la sicurezza dei cittadini.