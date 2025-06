Arresto in Val d’Ossola: droga nella pista ciclabile

Nel cuore della suggestiva Val d’Ossola, un’operazione dei Carabinieri di Domodossola ha portato all’arresto di un uomo trentenne, residente nella valle, accusato di detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti destinate al traffico illecito. L’episodio si è verificato lungo la pista ciclabile che costeggia il fiume Toce, un percorso frequentato e simbolico, che contrasta con la gravità del reato commesso.L’attenzione dei Carabinieri era stata particolarmente focalizzata su quell’area urbana, a seguito di numerose segnalazioni relative a movimenti sospetti all’interno della zona boschiva circostante. Queste segnalazioni hanno innescato un intensificarsi dei controlli, volto a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.A destare i sospetti dei militari non fu solo la presenza in sé dell’uomo sulla pista ciclabile, ma soprattutto il suo abbigliamento. In un periodo caratterizzato da temperature estive elevate, l’indumento indossato dal trentenne, eccessivamente pesante e con un cappuccio che ne offuscava parzialmente il volto, si rivelò un elemento anomalo e significativo. Questo comportamento, a suo avviso, suggeriva un tentativo di nascondere qualcosa o qualcuno.La situazione precipitò quando l’uomo, intuendo di essere stato individuato, tentò la fuga a bordo della propria mountain bike. La dinamica dell’inseguimento, breve ma intensa, culminò con il suo arresto. L’episodio evidenzia non solo la persistenza di attività illegali anche in aree apparentemente tranquille, ma anche l’importanza dell’osservazione e della segnalazione da parte dei cittadini, fattori chiave per il lavoro delle forze dell’ordine.Al momento, l’arrestato si trova agli arresti domiciliari, in attesa del processo che ne determinerà la responsabilità. L’operazione dei Carabinieri rappresenta un segnale forte contro il traffico di droga e un impegno costante nella tutela del territorio e della comunità locale, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia tra i residenti della Val d’Ossola. Il ritrovamento di 250 grammi di hashish, quantità significativa, suggerisce una potenziale rete di distribuzione più ampia, che i Carabinieri stanno ora investigando per smantellare completamente.