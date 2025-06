Atipico Festival: Savigliano vibra, oltre 7.500 accessi!

L’Atipico Festival 2025 si è confermato un vibrante epicentro culturale per Savigliano, chiudendo le sue tre serate con un flusso di oltre 7.500 accessi, un dato che testimonia la sua capacità di attrarre un pubblico ampio e diversificato. L’evento, dislocato nell’area fieristica di via Alba, ha saputo creare una peculiare sinergia tra performance musicali coinvolgenti, spunti di riflessione stimolanti sull’attualità e un’atmosfera conviviale, alimentata da proposte gastronomiche di qualità.Ideato e gestito con passione dai giovani volontari dell’associazione Fucos, braccio operativo della Consulta Giovani di Savigliano, e sostenuto dal Comune, l’Atipico Festival incarna un modello di iniziativa dal basso che resiste e prospera nonostante le crescenti sfide economiche che affliggono il panorama musicale italiano. La formula vincente risiede nella sua identità indipendente: un’offerta culturale che non cede alle logiche del mainstream, ma punta su voci emergenti e contenuti originali, in grado di intercettare le sensibilità di un pubblico desideroso di esperienze autentiche.La line-up artistica ha visto l’alternarsi di band che spaziano tra il rock alternativo, come Fast Animals and Slow Kids, e la contaminazione di generi, con Centomilacarie, creando un’offerta musicale variegata. La serata di giovedì, ambientata sotto l’Ala, ha rappresentato un momento di profonda riflessione, grazie all’intervento di Flavia Carlini, figura di spicco nel panorama della divulgazione scientifica e dell’attivismo sociale. La sua presenza ha elevato l’Atipico Festival a piattaforma di dibattito pubblico, affrontando tematiche cruciali per la comprensione del presente.”La perseveranza e l’impegno profuso nel realizzare questo festival sono stati ripagati in pieno,” affermano Francesco Filomena, presidente dell’associazione Fucos, e Francesca Gallo, vicepresidente. “L’Atipico Festival ha ancora una volta dimostrato la possibilità di creare un evento indipendente, dedicato alla musica live e al talk, anche in contesti provinciali, un’impresa complessa alla luce dei costi in costante aumento nel settore musicale.” Il successo dell’edizione 2025 è incarnato dalle migliaia di persone che hanno animato il festival, una testimonianza tangibile della loro fiducia e del loro desiderio di partecipare a iniziative culturali che sappiano valorizzare il territorio e promuovere un pensiero critico. Questa affluenza massiccia rappresenta la più grande ricompensa per gli organizzatori, confermando il ruolo dell’Atipico Festival come un punto di riferimento culturale essenziale per Savigliano e un esempio virtuoso di come la passione e l’impegno giovanile possano generare un impatto positivo sulla comunità.