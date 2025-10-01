Autobus scolastico sbanda ad Alessandria: Evitato il disastro

Un episodio che avrebbe potuto sfocare in conseguenze ben più gravi si è fortunatamente risolto senza feriti a Sale, in provincia di Alessandria, quando un autobus dedicato al trasporto scolastico ha deviato dal percorso stabilito.

L’incidente, che ha coinvolto un mezzo di proprietà del Comune di Sale, ha visto l’autista perdere il controllo del veicolo in circostanze ancora da chiarire, sebbene non sembrino coinvolte cause esterne come la presenza di altri veicoli o malfunzionamenti meccanici immediatamente evidenti.

La rapidità di riflessi e la perizia dell’autista hanno giocato un ruolo cruciale: l’uomo è riuscito a sterzare, evitando un impatto diretto con il fossato adiacente alla carreggiata e, soprattutto, impedendo il rovesciamento del mezzo.

L’autobus si è quindi arrestato in una posizione stabile, seppur fuori strada, in una zona caratterizzata da una certa pendenza.

A bordo, una ventina di bambini, di età compresa tra i cinque e i dieci anni, diretti a scuola.

Nonostante il comprensibile momento di shock, tutti sono rimasti illesi, testimoniando un evento che avrebbe potuto avere un esito drammatico.

La loro sicurezza è stata la priorità assoluta.

Immediato e coordinato l’intervento delle forze dell’ordine, in particolare dei Carabinieri, che hanno provveduto a garantire la sicurezza della zona, a regolare il traffico e a coordinare le operazioni di recupero.

La presenza di personale specializzato ha permesso di rimuovere l’autobus in modo sicuro e rapido, minimizzando i disagi per la circolazione.

L’episodio solleva, tuttavia, interrogativi importanti sulla sicurezza del trasporto scolastico.

Oltre a un’accurata verifica delle condizioni meccaniche dei mezzi, emerge la necessità di una valutazione approfondita delle infrastrutture stradali, della visibilità e della formazione specifica degli autisti, con particolare attenzione alle procedure da adottare in situazioni di emergenza.

La ricostruzione completa dell’accaduto sarà condotta dalle autorità competenti, al fine di individuare le cause precise dell’incidente e implementare misure preventive volte a prevenire il ripetersi di simili situazioni, salvaguardando la sicurezza dei giovani studenti che quotidianamente si affidano al servizio di trasporto pubblico.

La comunità locale, pur sollevata dalla mancanza di feriti, si confronta ora con la necessità di riflettere su come rafforzare ulteriormente la tutela dei suoi bambini.