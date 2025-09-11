Balloon Cup: Cielo, Storia e Innovazione con l’Aeronautica Militare

Aeronautica Militare Balloon Cup: Un Incontro tra Cielo, Storia e InnovazioneL’aeroporto Militare San Damiano di Piacenza si prepara ad accogliere un evento straordinario: l’Aeronautica Militare Balloon Cup, un’edizione ancora più ambiziosa dopo il successo del 2024.

La competizione, certificata secondo gli standard internazionali (FAI Cat.

2), vedrà sfidarsi nei cieli italiani 15 mongolfiere ad aria calda e 15 mongolfiere a gas, guidate da team di piloti di fama mondiale, in una celebrazione unica nel suo genere a livello europeo.

L’Aeronautica Militare Balloon Cup non è semplicemente una competizione sportiva; è un omaggio alla storia e ai valori dell’Arma Azzurra.

La mongolfiera, antenato diretto degli aeromobili moderni, rappresenta un ponte ideale per ripercorrere l’evoluzione tecnologica e l’impegno costante dell’Aeronautica Militare verso l’eccellenza.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa attraverso la società in house Difesa Servizi, mira a valorizzare il patrimonio aeronautico italiano, promuovendo al contempo i suoi valori distintivi e rafforzando l’immagine dell’Aeronautica Militare.

L’evento trascende la semplice competizione, trasformandosi in un vero e proprio festival a cielo aperto.

Oltre alle spettacolari prove in volo, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti: i piloti, gli astronauti, i membri delle Frecce Tricolori, attraverso interviste e presentazioni.

Un focus particolare sarà dedicato alle tecnologie più innovative applicate all’aeronautica e all’impatto positivo che l’evento genera sui territori coinvolti, stimolando lo sviluppo turistico e culturale.

La colonna sonora dell’evento sarà affidata alla Fanfara della Prima Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, che offrirà un concerto suggestivo il 28 settembre.

Radio Bruno, media partner dell’evento, animerà l’atmosfera con musica e approfondimenti in diretta dall’aeroporto San Damiano.

Due cerimonie solenni segneranno la tre giorni: l’inaugurazione sabato 27 settembre e la cerimonia di chiusura e premiazione domenica 28 settembre, entrambe all’Aeroporto Militare San Damiano di Piacenza.

L’Aeronautica Militare Balloon Cup si preannuncia un’esperienza indimenticabile, un connubio perfetto tra sport, cultura, innovazione e passione per il cielo.