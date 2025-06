Bambini di Gaza: Linate accoglie speranza e cure mediche

Domani, l’aeroporto di Linate sarà teatro di un evento carico di umanità: l’arrivo di dieci bambini provenienti da Gaza, destinati a ricevere cure mediche specialistiche in Italia. Questa operazione, frutto di un impegno congiunto tra istituzioni e operatori sanitari, rappresenta un atto concreto di solidarietà verso una popolazione duramente provata da un conflitto devastante. La Lombardia e il Piemonte accoglieranno i piccoli pazienti, ciascuno portatore di ferite fisiche e emotive profonde. Adam, l’unico figlio superstite tra i dieci di Alaa al-Najaar, sarà curato presso l’Ospedale Niguarda di Milano. La sua storia, segnata dalla tragedia del bombardamento che ha distrutto la sua abitazione, incarna il dolore e la speranza di un intero popolo. Ad accompagnarlo, sua madre, la sorella del defunto marito e i figli di quest’ultima, sottolineando l’importanza del supporto familiare in un momento così delicato. Un altro bambino, gravissimo, con politraumi e lesioni interne, sarà immediatamente trasferito, se necessario, tramite elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove riceverà cure intensive. L’équipe medica è pronta a gestire l’emergenza con la massima professionalità. Il terzo bambino, ricoverato al Policlinico di Milano, presenta fratture multiple e una seria lesione polmonare, richiedendo un percorso di cura complesso e personalizzato.L’arrivo, previsto nel tardo pomeriggio sotto la supervisione dell’Areu, è un momento cruciale. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, auspicabilmente presente, testimonia l’importanza che l’Italia attribuisce a questa iniziativa umanitaria. Si prospettano ulteriori ondate di arrivi, segno di un impegno continuo a favore dei bambini di Gaza.L’accoglienza dei familiari, elemento imprescindibile di questa operazione, è garantita da una rete di supporto coordinata. La Prefettura di Milano si occuperà dei parenti del bambino ricoverato al Policlinico, mentre l’eccellente struttura di accoglienza del Papa Giovanni XXIII di Bergamo offrirà supporto ai familiari del bambino gravemente malato. Il Niguarda si prenderà cura della madre e dei parenti di Adam.Per superare le barriere linguistiche e culturali, è stato predisposto un servizio di mediazione linguistica, con la presenza di infermieri e medici palestinesi in grado di comunicare in arabo, affiancati da mediatori esperti nell’assistenza alle famiglie. Questo supporto sarà fondamentale per garantire una comprensione reciproca e un percorso di cura empatico e personalizzato, riconoscendo la necessità di affrontare non solo le lesioni fisiche, ma anche il trauma emotivo subito da questi piccoli pazienti e dalle loro famiglie. L’intera operazione si configura come un atto di speranza, un ponte tra due mondi, un esempio di come l’umanità possa prevalere anche nei momenti più bui.