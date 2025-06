Bambini di Gaza, un’accoglienza all’Ospedale Regina Margherita

Domani, l’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino aprirà le sue porte a tre piccoli pazienti provenienti da Gaza, in un gesto di umanità e solidarietà che si inserisce in un percorso di accoglienza ben più ampio. Si tratta di un bambino di otto anni, segnato da profonde lesioni derivanti da un’esplosione, che lo hanno lasciato con ferite multiple e ustioni; un infante di due anni, affetto da una complessa e rara cardiopatia congenita che necessita di cure specialistiche; e una bambina di tre anni, fragile a causa di una combinazione di cardiopatia congenita e immunodeficienza, un quadro clinico che la espone a ricorrenti infezioni polmonari e a una costante necessità di assistenza ospedaliera. Ognuno di loro giunge con le proprie famiglie, portando con sé il peso di un conflitto che ha sconvolto le loro vite e interrotto la loro infanzia.Questi tre nuovi arrivi si sommano a sei altri bambini già accolti a Torino, testimonianza di un impegno regionale che trascende i confini geografici. La Regione Piemonte, attivamente coinvolta in programmi di cooperazione internazionale come “Food for Gaza”, in sinergia con il Ministero degli Esteri, ha attivato una rete di supporto che si estende oltre l’assistenza medica, mirando a offrire un rifugio sicuro e un’opportunità di speranza per queste famiglie vulnerabili.Il presidente della Regione, Alberto Cirio, sottolinea come il Piemonte continui a farsi promotore di un’azione umanitaria concreta, un impegno già manifestato in precedenza nell’accoglienza dei bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina. L’obiettivo è offrire non solo cure mediche all’avanguardia, ma anche un ambiente accogliente e comprensivo, sfruttando la collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, fondamentali per la gestione dell’assistenza e del supporto psicologico. Cirio propone, inoltre, un riconoscimento simbolico per l’ospedale pediatrico, suggerendo che venga denominato “Ospedale dei Bambini del Mondo”, un nome che celebrerebbe l’impegno a fornire cure di eccellenza a tutti i piccoli, indipendentemente dalla loro provenienza.La direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, professoressa Franca Fagioli, spiega che l’accoglienza è resa possibile grazie a un complesso lavoro di coordinamento che coinvolge le autorità diplomatiche, i professionisti sanitari israeliani e palestinesi, e le organizzazioni umanitarie sul campo. Nei prossimi giorni, i tre bambini saranno sottoposti a una serie di accertamenti diagnostici approfonditi per valutare accuratamente le loro condizioni di salute e definire un piano di cura personalizzato, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.Il successo di questa iniziativa umanitaria è strettamente legato al supporto di una vasta rete di associazioni del Terzo Settore, come Ugi e l’Associazione Bambini Cardiopatici, che si fanno carico dell’ospitalità e dell’assistenza alle famiglie, garantendo loro un ambiente sicuro e confortevole durante il percorso di cura. L’impegno congiunto di istituzioni, professionisti sanitari e organizzazioni non profit dimostra come la solidarietà possa trasformarsi in azione concreta, offrendo una luce di speranza per il futuro di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie.