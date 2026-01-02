Biella, anno difficile in carcere: 44 aggressioni, ma zero morti.

Il 2025 si è rivelato un anno di prova intensa per il personale della casa circondariale di Biella, un crocevia di sfide operative che hanno messo a dura prova la resilienza e la dedizione di chi vi opera.

Il resoconto fornito dal sindacato Sinappe non solo sottolinea l’impegno quotidiano, ma ne evidenzia la complessità intrinseca, un lavoro silenzioso e costante che si sviluppa in un ambiente carico di tensioni e potenziali rischi.

La realtà carceraria, per sua natura, è un ecosistema fragile, dove la convivenza forzata, la privazione della libertà e le problematiche individuali dei detenuti possono sfociare in situazioni di crisi.

Nel 2025, questa fragilità si è manifestata attraverso un incremento significativo di aggressioni: ben 44 episodi hanno coinvolto il personale di Polizia Penitenziaria e il personale medico-sanitario, sottolineando la delicatezza e la pericolosità del servizio.

Questi dati non sono semplici statistiche, ma riflettono una crescente difficoltà nel gestire un contesto sociale complesso e spesso conflittuale.

Tuttavia, l’anno è stato segnato anche da gesti di straordinario valore umano e professionale.

In cinque occasioni cruciali, l’intervento tempestivo e l’abilità operativa degli agenti hanno scongiurato tragedie, salvando la vita a detenuti in preda a tentativi di autolesionismo.

Questi episodi, spesso eclissati dalla routine operativa, testimoniano una profonda responsabilità e un impegno che va oltre il semplice rispetto del regolamento.

La capacità di interpretare i segnali di sofferenza, di agire con prontezza e competenza, e di creare un ponte di fiducia in un ambiente di profonda sfiducia, sono qualità imprescindibili per chi opera in un istituto penitenziario.

L’assenza di suicidi e decessi per cause naturali all’interno della casa circondariale nel corso del 2025 rappresenta un risultato significativo, una conferma che l’attenzione costante, la professionalità e l’umanità del personale hanno contribuito a creare un ambiente il più sicuro e dignitoso possibile.

Nonostante le difficoltà e le aggressioni subite, la capacità di prevenire eventi tragici rivela un profondo senso di responsabilità collettiva e un costante sforzo per garantire il benessere dei detenuti, preservando al contempo l’incolumità del personale.

Questo impegno richiede una riflessione più ampia sulle condizioni di lavoro, sulla formazione specifica e sul supporto psicologico per gli operatori, elementi cruciali per affrontare le sfide future e per continuare a garantire un servizio penitenziario efficiente, umano e rispettoso dei diritti fondamentali.