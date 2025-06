Biella: ASL e Forze dell’Ordine per la sicurezza del personale sanitario

Per rafforzare la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale sanitario, l’azienda sanitaria locale (ASL) di Biella ha implementato un protocollo d’intesa integrato con le forze dell’ordine – Prefettura, Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri – un’iniziativa volta a creare un ambiente di lavoro più sicuro e tutelante. L’approccio adottato trascende la semplice implementazione di misure di sicurezza, mirando a una risposta coordinata e proattiva a potenziali rischi e criticità.Il fulcro dell’iniziativa risiede nell’introduzione di un sistema di videosorveglianza avanzato, esteso strategicamente ai punti cruciali dell’assistenza territoriale: i locali del pronto soccorso, luoghi di flusso costante di persone e talvolta teatro di situazioni di tensione, e le strutture di continuità assistenziale, precedentemente conosciute come guardia medica, che garantiscono l’assistenza primaria in aree dislocate e spesso isolate.Oltre alla videosorveglianza, è stata prevista l’installazione di sistemi di allarme rapido, pulsanti antipanico collegati direttamente al numero unico di emergenza 112. Questi dispositivi offrono al personale sanitario la possibilità di richiedere immediatamente soccorso in caso di aggressioni, emergenze o situazioni di pericolo imminente, abbreviando i tempi di risposta e massimizzando l’efficacia degli interventi. L’estensione di questa protezione ai servizi di salute mentale, compresi i centri di salute mentale e il servizio psichiatrico, riflette la particolare vulnerabilità di questi contesti e la necessità di un supporto immediato.Riconoscendo le sfide specifiche affrontate dal personale di continuità assistenziale, spesso impegnato in visite domiciliari in condizioni di solitudine e incertezza, è stato introdotto un dispositivo di monitoraggio innovativo: il “dispositivo elettronico tipo uomo a terra”. Questo sistema consente di rilevare cadute o prostrazioni improvvise, segnalando automaticamente l’emergenza e permettendo un intervento tempestivo, sia in caso di malori che di possibili aggressioni. Il dispositivo opera come un sistema di allarme passivo, in grado di reagire a eventi inattesi e garantire la protezione del lavoratore anche in assenza di una richiesta attiva.L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alla sicurezza del personale sanitario, esposto a rischi fisici e psicologici sempre più complessi. L’obiettivo primario non è solo la prevenzione di eventi negativi, ma anche la creazione di un ambiente lavorativo che promuova il benessere e la serenità dei professionisti, consentendo loro di svolgere il proprio lavoro con maggiore sicurezza e dedizione. La collaborazione sinergica tra ASL, forze dell’ordine e personale sanitario si configura come un modello di risposta integrata, volto a tutelare il diritto alla sicurezza e a garantire la continuità dei servizi essenziali alla comunità.