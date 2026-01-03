Biella, carcere in tilt: tensioni e disordini scuotono il sistema penitenziario.

Nel cuore della provincia piemontese, il carcere di Biella è stato recentemente teatro di eventi che hanno gettato luce sulle crescenti tensioni e criticità all’interno del sistema penitenziario italiano.

Due episodi distinti, seppur collegati da una logica di escalation e disordini, hanno scosso la struttura e il personale, sollevando interrogativi urgenti sulle strategie di gestione e sicurezza.

La prima, un’incendio doloso divampato nel Padiglione Mucrone nella notte, ha generato un clima di paura e scompiglio.

Un detenuto, di nazionalità straniera, ha appiccato le fiamme, costringendo l’intervento tempestivo e provvidenziale della Polizia Penitenziaria, che ha impedito il propagarsi del fuoco e potenziali conseguenze ben più gravi per l’incolumità dei detenuti e del personale.

L’evento, più che un semplice atto vandalico, si configura come un sintomo di un malessere più profondo, un’espressione di frustrazione e disagio che si manifesta in un contesto di crescente sovraffollamento e carenza di risorse.

A questa vicenda si è poi aggiunta una seconda, meno recente ma non meno significativa: la distruzione, nella notte di capodanno, di una semisezione del Padiglione Mucrone.

L’atto, compiuto con materiali di fortuna e con una premeditazione che testimonia una progressiva perdita di controllo, ha visto la distruzione di arredi, impianti di illuminazione e persino una telecamera di sorveglianza, strumenti essenziali per garantire la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto.

Questi episodi non sono isolati, ma rappresentano il punto di rottura di un sistema che vacilla.

La denuncia del Segretario Generale dell’Osapp, Leo Beneduci, è chiara: il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) ha perso il controllo effettivo degli istituti penali, riversando sulla Polizia Penitenziaria un carico insostenibile di responsabilità derivante da scelte politiche e gestionali discutibili.

L’assenza di una strategia di sicurezza coerente e mirata, unita a una cronica carenza di personale qualificato e di risorse adeguate, crea un ambiente fertile per la nascita e la proliferazione di tensioni, frustrazioni e atti di violenza.

La Polizia Penitenziaria, spesso chiamata a operare in condizioni di estrema difficoltà, si trova a dover fronteggiare situazioni complesse e pericolose con strumenti inadeguati, esponendo la propria incolumità e compromettendo la sicurezza dell’intero istituto.

Il caso di Biella non può essere considerato un evento isolato, ma un campanello d’allarme che invita a una profonda riflessione sul ruolo e il futuro del sistema penitenziario italiano.

È necessario un cambio di paradigma, che preveda un maggiore investimento in risorse umane e materiali, una revisione delle politiche di gestione degli istituti e una strategia di sicurezza efficace, capace di prevenire e contrastare la violenza, promuovere la riabilitazione dei detenuti e garantire la sicurezza di tutti.

Il silenzio e l’inerzia non sono più un’opzione percorribile.