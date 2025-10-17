Biella, inseguimento folle: arrestato per violenza e guida senza patente.

Un episodio di inaudita violenza e sconsideratezza ha scosso la tranquilla comunità biellese, culminando nell’arresto di un uomo di 45 anni, residente a Biella, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e guida senza patente.

La vicenda, iniziata con un semplice giro di controllo del territorio da parte di una pattuglia dei Carabinieri di Occhieppo, si è rapidamente trasformata in un inseguimento ad alta velocità e in un atto di aggressione diretto a un militare.

L’attenzione dei Carabinieri è stata catturata dalla presenza di un motociclista, riconosciuto come persona con precedenti e attualmente priva di patente, in sella a un veicolo.

L’ordine di fermarsi, impartito dal capo pattuglia, è stato ignorato con una brusca accelerazione, innescando una rocambolesca fuga.

L’atteggiamento del motociclista non si è limitato alla mera evasione, ma ha assunto toni apertamente aggressivi: nel tentativo di seminare i militari, l’uomo ha deliberatamente manovrato per investire il carabiniere, il quale, con prontezza di riflessi, è riuscito a evitare l’impatto, riportando comunque lesioni.

L’inseguimento, che ha solcato le strade delle frazioni biellesi, si è concluso con un’incongrua giustificazione fornita dal fuggitivo presso una banca di Verrone, dove affermava di dover effettuare un bonifico.

La moto, intanto, era stata abilmente occultata tra la vegetazione del cimitero di Benna, nel tentativo di eludere le ricerche.

L’arresto del 45enne, eseguito immediatamente dopo la scoperta del nascondiglio, ha confermato la gravità delle accuse.

La posizione è stata convalidata dal magistrato, disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari, segnando una fase cruciale nel procedimento legale.

Questo episodio, oltre a sottolineare la necessità di una costante vigilanza sul territorio, solleva interrogativi sulla pericolosità e sulla mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine, evidenziando la necessità di affrontare con fermezza comportamenti irresponsabili e potenzialmente dannosi per la sicurezza pubblica.

L’intera vicenda ha lasciato un segno nella comunità, evidenziando la fragilità della tranquillità apparente e la necessità di rafforzare il senso di responsabilità e rispetto delle leggi.