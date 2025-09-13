Biella per la Palestina: un corteo tra speranza e impegno politico.

Un’onda di partecipazione ha investito Biella, con un corteo che ha visto convergere in piazza circa trecento persone, giovani, anziani e famiglie, a sostegno della causa palestinese e per rivendicare una Palestina libera.

L’evento, promosso dal Coordinamento biellese per la Palestina Libera, si è configurato come un atto di solidarietà concreta, un grido di speranza che si eleva dalle Alpi verso un orizzonte di giustizia e pace.

L’atmosfera durante la manifestazione è stata intensa, carica di emozione e partecipazione attiva.

Un toccante flash mob ha interrotto il corteo, immergendo i presenti in una ricostruzione sonora della realtà palestinese: le sirene laceranti, i boati delle esplosioni, hanno evocato la costante minaccia che incombe sulle vite di uomini, donne e bambini.

L’obiettivo non era quello di spettacolarizzare la sofferenza, bensì di sensibilizzare l’opinione pubblica, di portare l’attenzione sulla gravità della situazione umanitaria e sulla necessità urgente di un intervento internazionale.

La presenza del Partito Marxista Leninista di Biella, unico partito politico a partecipare, sottolinea l’importanza attribuita alla dimensione politica e strutturale del conflitto.

La manifestazione, infatti, non si è limitata a un mero atto di compassione, ma ha rappresentato un’espressione di impegno politico, una denuncia delle disuguaglianze e delle ingiustizie che alimentano il conflitto israelo-palestinese.

Il corteo ha rappresentato un momento di aggregazione e di condivisione di valori, un’occasione per riflettere sulle cause profonde del conflitto e sulle possibili vie per una soluzione pacifica e duratura.

La causa palestinese, al di là delle divisioni ideologiche e geografiche, continua ad essere un simbolo di lotta per l’autodeterminazione dei popoli, per la giustizia sociale e per il rispetto dei diritti umani.

L’evento biellese, seppur locale, si inserisce in un più ampio movimento globale di sostegno al popolo palestinese, un segnale di speranza in un mondo sempre più segnato da conflitti e disuguaglianze.

Il messaggio che emerge è chiaro: la solidarietà non conosce confini e la ricerca della pace richiede un impegno costante e condiviso.