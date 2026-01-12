Bilanciare Dissenso e Sicurezza: Un Impegno per la Legalità.

L’esercizio del diritto di manifestare, sancito dall’ordinamento giuridico, rappresenta un pilastro fondamentale per l’espressione del dissenso e la partecipazione democratica.

L’amministrazione della pubblica sicurezza, nel garantire la legalità e la sicurezza, si pone come garante di tale diritto, assicurando che le manifestazioni si svolgano nel rispetto delle leggi vigenti.

La mia priorità, in questo ruolo, è quella di bilanciare l’esercizio di questo diritto con la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, inclusi gli stessi operatori di polizia.

Riconoscendo la legittimità della protesta pacifica, è imprescindibile che ogni azione si conformi alla cornice normativa esistente.

Non si tratta di ostacolare la voce del popolo, ma di incanalare il dissenso in forme leali e responsabili, prevenendo derive illegali che possano ledere la convivenza civile.

Un’azione illegittima, contro chiunque essa sia diretta, compromette il diritto di tutti a esprimersi liberamente e legittima l’intervento delle autorità per ristabilire la legalità.

La complessità delle manifestazioni risiede nella potenziale presenza di criticità emergenti.

Il mio approccio sarà improntato alla comunicazione e alla mediazione.

Cercherò attivamente il dialogo con i promotori delle manifestazioni, instaurando un confronto costruttivo volto a prevenire situazioni di pericolo per la collettività e per gli agenti impegnati nel garantire l’ordine.

La prevenzione si basa sulla comprensione, sull’ascolto e sulla ricerca di un terreno comune.

Il dialogo è lo strumento primario per disinnescare tensioni e favorire la risoluzione pacifica delle controversie.

Tuttavia, sono consapevole che in determinate circostanze si possano incontrare posizioni radicali, “oltranziste”, impermeabili al confronto.

In tali casi, sarà necessario agire con determinazione, applicando le misure previste dalla legge per garantire la sicurezza pubblica, ma sempre con la massima prudenza e nel rispetto dei diritti fondamentali.

La questione del centro sociale Askatasuna, come altre situazioni complesse, richiede un’analisi approfondita e una gestione attenta.

Ritengo fondamentale approcciare queste realtà con sensibilità e metodo, evitando soluzioni affrettate e polarizzanti.

La conoscenza del contesto, la comprensione delle dinamiche interne e la collaborazione con i miei collaboratori saranno essenziali per sviluppare strategie efficaci e durature.

L’obiettivo non è quello di reprimere, ma di promuovere l’integrazione e la legalità, agendo con cautela e lungimiranza, “in punta di piedi”, per evitare di esacerbare le tensioni e compromettere la possibilità di un dialogo costruttivo.

La mia amministrazione si impegnerà a fornire un servizio imparziale, garantendo la tutela dei diritti di tutti, nel rispetto dello stato di diritto.