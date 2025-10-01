Bilancio Carnevale Ivrea: Crescita e Solidità Finanziaria nel 2025

Il bilancio 2025 della Fondazione Carnevale di Ivrea, un’istituzione profondamente radicata nel tessuto culturale e socio-economico della città eporediese e dell’intera provincia torinese, rivela una gestione finanziaria equilibrata, segnando una fase di consolidamento e crescita sostenibile per la storica manifestazione.

Il documento contabile, recentemente diffuso, delinea un quadro economico complessivamente positivo, evidenziando un avanzo operativo di circa 16.000 euro, cifra che testimonia un’attenta pianificazione e una capacità di ottimizzazione delle risorse.

I ricavi totali, saliti a 748.000 euro, rappresentano un significativo incremento rispetto all’edizione precedente (un aumento di circa il 27%), riflettendo l’efficacia delle strategie di fundraising e di promozione commerciale implementate dalla Fondazione.

In particolare, si riscontra una sostanziale crescita delle entrate derivanti da sponsorizzazioni e contributi da parte di soggetti privati, che hanno raggiunto la cifra di 152.000 euro, a testimonianza del crescente valore percepito del Carnevale come piattaforma di visibilità e di investimento.

Analogamente, l’aumento delle vendite di merchandising, pari a 30.000 euro, indica una maggiore fidelizzazione del pubblico e una crescente consapevolezza dell’importanza del Carnevale come elemento identitario e di aggregazione.

Non ultimo, l’incremento dei ricavi legati alla biglietteria della domenica – giorno clou dell’evento – conferma la popolarità e l’attrattiva della manifestazione.

Parallelamente alla crescita dei ricavi, si registra un aumento dei costi operativi, attestatisi a 717.000 euro, con un incremento del 28,5%.

Tale aumento è direttamente correlato all’esigenza di garantire la sicurezza della manifestazione e l’assistenza a tutti i partecipanti, un fattore sempre più cruciale nella gestione di eventi di tale portata.

Le spese relative alle opere di sicurezza, che comprendono il potenziamento dei sistemi di sorveglianza, la formazione del personale addetto e l’implementazione di protocolli di emergenza, hanno subito un aumento significativo, riflettendo l’impegno della Fondazione nel salvaguardare l’incolumità del pubblico e nel prevenire potenziali rischi.

L’equilibrio raggiunto, in un contesto economico globale complesso e caratterizzato da crescenti pressioni sui costi, testimonia la capacità di adattamento e la professionalità del team della Fondazione Carnevale di Ivrea.

Il bilancio 2025 non è solo un documento contabile, ma un indicatore della vitalità di una tradizione secolare, un patrimonio immateriale che contribuisce in modo significativo all’identità culturale del Piemonte e genera un impatto economico positivo per l’intera regione, attraendo visitatori e stimolando l’indotto turistico.

L’attenzione alla sostenibilità finanziaria, unitamente all’impegno costante per la valorizzazione delle tradizioni e la garanzia della sicurezza, rappresentano i pilastri fondamentali per la futura crescita e il successo del Carnevale di Ivrea.