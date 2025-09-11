Cairo apre alla cessione del Torino: Serve un acquirente idoneo

Il discorso sulla possibile cessione del Torino Football Club, un tema ricorrente nel panorama calcistico torinese, riemerge con una dichiarazione esplicita da parte del suo attuale presidente, Urbano Cairo, durante un intervento al Festival della Comunicazione.

La sua posizione, lungi dall’essere un rifiuto categorico, si configura come un’apertura condizionata, definita da criteri ben precisi.

Vent’anni di presidenza, un periodo considerevole nel calcio moderno, hanno segnato l’esperienza di Cairo alla guida del club.

Durante questo arco temporale, il Torino ha costantemente mantenuto la propria presenza nella élite del calcio italiano, la Serie A, e si è collocato, in larga misura, nella porzione più ambita della classifica.

Questo risultato, per quanto apprezzabile, non sembra escludere la possibilità di una transizione verso una nuova gestione.

La cessione, per Cairo, non è un obiettivo primario, ma una potenziale soluzione che si configura come fattibile qualora si presentasse un acquirente idoneo.

L’aggettivo “giusto” non è casuale; implica una ricerca di un soggetto con una solida base finanziaria – la capacità di sostenere gli investimenti necessari per competere ad alti livelli – e, soprattutto, con una visione chiara e ambiziosa per il futuro del club.

Non si tratta semplicemente di trovare un investitore, ma un custode capace di comprendere e onorare la storia, la tradizione e le aspettative della tifoseria granata.

L’insistenza sulla “voglia di fare bene” suggerisce un desiderio di garanzia, un timore che una nuova proprietà, pur disponendo di risorse economiche, possa non condividere gli stessi valori e la stessa passione per il club.

Si richiede, implicitamente, un impegno non solo economico, ma anche culturale e sociale, un desiderio di integrarsi nel tessuto torinese e di contribuire alla crescita del calcio locale.

Le contestazioni provenienti dallo stadio, una costante nel rapporto tra la società e i suoi sostenitori, vengono liquidate con una perifrasi che rivela una sorta di rassegnazione: paragonate a un “acufene”, un fastidio persistente che, con il tempo, si abitua, smettendo di suscitare una reazione emotiva.

Questa affermazione, interpretata da alcuni come una mancanza di sensibilità verso le preoccupazioni dei tifosi, potrebbe anche indicare una forma di distacco, una consapevolezza di aver dato il massimo e di aver fatto il possibile, pur con i limiti imposti dal contesto economico e sociale.

La dichiarazione di Cairo apre quindi uno scenario di possibili evoluzioni per il futuro del Torino, sottolineando che la decisione finale non dipenderà unicamente da considerazioni economiche, ma anche dalla capacità di un potenziale acquirente di incarnare gli ideali e le aspirazioni di un club storico e profondamente radicato nel cuore della città di Torino.