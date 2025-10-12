Calabroni infuriati: attacco choc al Parco della Mandria

Un’emergenza entomologica ha scosso questa mattina il Torinese, con un’ondata di aggressioni da parte di un numeroso sciame di calabroni che ha colpito un’area densamente popolata del parco della Mandria, a breve distanza dai confini settentrionali della città.

L’evento, verificatosi durante lo svolgimento di una competizione sportiva, ha visto circa trenta persone coinvolte in attacchi ravvicinati, caratterizzati da punture multiple.

Fortunatamente, sebbene tutti i feriti abbiano subito il dolore e il fastidio tipici delle punture di calabrone, solo un individuo ha richiesto l’intervento di personale medico specializzato e il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni vitali non destano particolare allarme.

L’episodio solleva interrogativi significativi sulla crescente interazione tra fauna selvatrice e aree urbane, un fenomeno amplificato dai cambiamenti climatici e dall’alterazione degli habitat naturali.

I calabroni, insetti sociali appartenenti alla famiglia degli Apidae, sono noti per la loro capacità di costruire nidi di notevoli dimensioni, spesso in prossimità di fonti di nutrimento come alberi da frutto, fiori selvatici e aree ricche di insetti.

La presenza di un numero così elevato di individui in un parco pubblico frequentato, suggerisce una possibile alterazione degli equilibri ecologici locali, che potrebbe essere legata a fattori come la scarsità di predatori naturali o la disponibilità eccessiva di risorse alimentari.

L’intervento tempestivo dei sanitari del 118, coordinati dall’Azienda Zero, ha permesso di gestire l’emergenza con efficacia, garantendo l’assistenza immediata ai feriti e prevenendo ulteriori aggressioni.

La reazione rapida ha contribuito a minimizzare l’impatto dell’evento sulla popolazione.

Tuttavia, l’accaduto evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini riguardo ai rischi legati alla presenza di insetti pericolosi, e di strategie di prevenzione mirate, che includano la mappatura delle aree a rischio, l’educazione ambientale e, laddove necessario, interventi di rimozione controllata dei nidi.

Ulteriori indagini saranno necessarie per determinare le cause esatte dell’aggressione e valutare la presenza di ulteriori nidi nella zona, al fine di prevenire il ripetersi di episodi simili e tutelare la salute e la sicurezza pubblica.

L’evento offre un’opportunità per riflettere sulla complessa relazione tra uomo e natura e sull’importanza di promuovere un coesistenza armoniosa e sostenibile.