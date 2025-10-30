Candelo: furto, insulti e aggressione ai Carabinieri

Un episodio di microcriminalità e disordini pubblici ha coinvolto i carabinieri a Candelo, in provincia di Biella, portando all’arresto di un uomo di 46 anni e alla denuncia di due complici.

L’evento, maturato a seguito di un controllo di routine in prossimità di un supermercato locale, ha rivelato una dinamica che trascende la semplice sottrazione di merce, manifestando elementi di resistenza all’autorità e comportamenti aggressivi.

La sequenza degli eventi si è innescata quando i militari hanno proceduto a ispezionare lo zaino dell’uomo, unitamente a quello di due individui che lo accompagnavano.

Il controllo ha permesso di rinvenire diverse bottiglie di prodotti alimentari asportati senza permesso, configurando un chiaro reato di furto.

A seguito della restituzione della merce sottratta, si è verificato un inaspettato e preoccupante cambiamento di atteggiamento.

L’uomo di 46 anni, anziché collaborare, ha iniziato a proferire insulti e minacce nei confronti dei carabinieri, innescando una spirale di violenza verbale che si è rapidamente trasformata in aggressione fisica.

Il soggetto, in un tentativo di sottrarsi al controllo e alle conseguenze legali delle proprie azioni, ha tentato di spintonare i militari, ostacolandone l’operato.

La situazione ha richiesto l’intervento di ulteriori pattuglie per riuscire a bloccare e ammanettare l’uomo, ponendo fine alla sua condotta aggressiva.

Parallelamente, i due complici, un 33enne e una 34enne, sono stati denunciati per il reato di furto, contribuendo a delineare un quadro di microcriminalità organizzata, sebbene in forma rudimentale.

La decisione di procedere all’arresto dell’uomo di 46 anni, e su disposizione del magistrato inquirente, la sua detenzione in regime carcerario, sottolinea la gravità delle accuse contestate, che includono resistenza a pubblico ufficiale e violenza, reati che compromettono l’esercizio delle funzioni di polizia e la sicurezza pubblica.

L’episodio solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare i controlli e di implementare strategie di prevenzione e sensibilizzazione per contrastare fenomeni di microcriminalità e disordini, promuovendo al contempo un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.